Σφοδρή σύγκρουση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του κυβερνητικού εκπροσώπου και του προέδρου της Νέας Αριστεράς με φόντο τις αγροτικές κινητοποιήσεις αλλά και την οικονομική κατάσταση της χώρας. Αφορμή στάθηκε το νέο κάλεσμα σε διάλογο εκ μέρους της κυβέρνηση στους αγρότες από τον Παύλο Μαρινάκη. Τον λόγο έλαβε ο Αλέξης Χαρίτσης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά του ίδιου προσωπικά αλλά και της κυβερνητικής πολιτικής. Ο κ. Μαρινάκης, σήκωσε το γάντι και αναφέρθηκε στον… «εξώστη» αλλά και τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Αφού ολοκλήρωσε την ομιλία του ο Παύλος Μαρινάκης, ο Αλέξης Χαρίτσης πήρε τον λόγο λέγοντας μεταξύ άλλων, πως «ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει την ομιλία του σκεφτόμουν ότι πραγματικά του ο ρόλος του είναι σημαντικός και πολύ κρίσιμος για την εκάστοτε κυβέρνηση. Δείχνει ακριβώς τη φωνή και την εικόνα και το ήθος της κάθε κυβέρνησης στο πρόσωπο του». Όπως είπε, «ο κύριος Μαρινάκης είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτή την κυβέρνηση, τον ακούσαμε να αυτοθαυμάζεται, έδινε μπράβο στον εαυτό του και στην κυβέρνηση του, πρωτόγνωρα πράγματα. Επιχείρησε να κάνει το άσπρο μαύρο».

«Βρεθήκατε στον ίδιο εξώστη»

Ο Παύλος Μαρινάκης, θέλησε να απαντήσει στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, βάζοντας όμως στο στόχαστρό του και τον Αλέξη Χαρίτση, σχολιάζοντας τον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς και τον Γιώργο Γαβρήλο από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι «ήταν στο ίδιο κόμμα, βρέθηκαν και στον ίδιο εξώστη». Έπειτα, αναφέρθηκε και στον Ευκλείδη Τσακαλώτο και το έργο του όταν ήταν υπουργός Οικονομικών στη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στη συνέχεια, κάλεσε όλα τα κόμματα να τοποθετηθούν για το αγροτικό ζήτημα. «Όλοι με τους αγρότες είμαστε, απλά εμείς δίνουμε από χρήματα που υπάρχουν» και υπογράμμισε «συμφωνείτε ή όχι με το κλείσιμο των δρόμων; Θέλετε κλιμάκωση; Αν συμφωνείτε να το πείτε στην κοινωνία γιατί για να το κάνω σαφές: Όπως είπε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια θα υποστούν συνέπειες του νόμου, όποιος τολμήσει να έρθει αντιμέτωπος με την κοινωνία θα υποστεί συνέπειες».

«Εξευτελίσατε τους αγρότες με τους «φραπέδες»

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο Αλέξης Χαρίτσης λέγοντας, «έρχεστε εδώ να μιλήσετε για τα “χρόνια που τα λεφτά έφευγαν από το παράθυρο”. Κοιταχτείτε στον καθρέφτη. Είστε η παράταξη που οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία, που έφερε έλλειμμα 15%, που έβγαλε τη χώρα εκτός διεθνούς πλαισίου και δημιούργησε τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση από την Κατοχή. Και έχετε το θράσος να μιλάτε εξ ονόματος αυτού του λαού».

Στη συνέχεια, είπε μεταξύ άλλων «μιλάτε και για τους αγρότες. Για τους αγρότες που τους εξευτελίσατε με τους «φραπέδες» που παρελαύνουν στη Βουλή, με ύφος κουτσαβάκικο, ευτελίζοντας κάθε έννοια κοινοβουλευτισμού και θεσμικής αξιοπρέπειας. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης. Στήθηκε από κομματάρχες και μηχανισμούς σε όλη τη χώρα για την εξαγορά συνειδήσεων και τη στήριξη της εκλογικής σας πελατείας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες».