Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα, με ομιλίες υπουργών και βουλευτών, η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής γα τον Κρατικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2026.

Στο βήμα αναμένεται σήμερα να ανέβουν κατά σειρά, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, οι Υφυπουργοί, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Εθνικής Οικονομίας Κώτσηρας, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλος Μαρινάκης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογιώργης.

Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Τρίτη, με τις ομιλίες του πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών της Αντιπολίτευσης και την ονομαστική φανερή ψηφοφορία η οποία είθισται να χαρακτηρίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Δείτε live τη συζήτηση