Απίστευτο περιστατικό κακοποίησης στη Νέα Μηχανιώνα όταν 90χρονος έθαψε ζωντανό σκύλο της κόρης του, αφού πρώτα τον φίμωσε.

Ο άνδρας συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ, ενώ το σκυλί παραδόθηκε στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για φροντίδα.

Τι αναφέρει η δικογραφία

Σύμφωνα με τη δικογραφία ο ηλικιωμένος έδεσε τα πόδια και τη μουσούδα του σκύλου με χαρτοταινία, τον τοποθέτησε σε μαύρη σακούλα και στη συνέχεια το έθαψε.

Το ζώο εντόπισε χθες το πρωί ένας περιπατητής, που ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικοί το ανέσυραν και το παρέδωσαν σε φιλοζωική οργάνωση. Από τις πληροφορίες της αστυνομίας προκύπτει ότι το σκυλί είναι υπερήλικο και ανήκει στην κόρη του κατηγορούμενου αναφέρει το grtimes.

Ο 90χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το ζώο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας λόγω ηλικίας και υπέφερε, λέγοντας πως «το έκανε για να μην πονάει». Εμφανίστηκε μετανιωμένος, χαρακτηρίζοντας την πράξη του μεγάλο λάθος και αποτέλεσμα απερισκεψίας.

Η ανάρτηση της ΕΛ.ΑΣ στο X

Η Αστυνομία ανέφερε στην ανάρτησή της στο X: «Είναι να αναρωτιέσαι ποιος έχει δύο και ποιος τέσσερα πόδια.

Χθες στη Νέα Μηχανιώνα, αστυνομικοί του Α.Τ. Θερμαϊκού, αντίκρισαν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Σκυλί δεμένο, φιμωμένο και θαμμένο σε χωράφι της περιοχής.

Κατάφεραν να το ξεθάψουν με τα χέρια τους και να το παραδώσουν ζωντανό στον Σύνδεσμο Προστασίας και Περιβάλλοντος Αδέσποτων Ζώων Ανατολικής Θεσσαλονίκης για κτηνιατρική φροντίδα.

Respect στον περαστικό συμπολίτη μας, που το εντόπισε και μας ενημέρωσε άμεσα.

Ο δράστης συνελήφθη και του επιβλήθηκε πρόστιμο 30.300 ευρώ.

Φροντίζουμε τα ζώα. Καμία ζωή δεν αξίζει τέτοια μεταχείριση».