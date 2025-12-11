Στο τέλος Ιανουαρίου αναμένεται να ανακηρυχθεί ο προτιμητέος επενδυτής για την αξιοποίηση της «Ακτής Βουλιαγμένης», στο πλαίσιο του διαγωνισμού που διενεργεί η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Στη β’ φάση της διαδικασίας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, υποβλήθηκαν συνολικά τέσσερις δεσμευτικές προσφορές από αντίστοιχα επενδυτικά σχήματα.

Οι υποψήφιοι επενδυτές

Προσφορά κατέθεσε η Φάις Συμμετοχών Α.Ε., συμφερόντων των Σάμι και Λούσι Φάις, εταιρεία με ισχυρή παρουσία στη λιανική και πρόσφατη δραστηριοποίηση στον ξενοδοχειακό τομέα.

Δεσμευτική πρόταση υπέβαλε επίσης η κοινοπραξία της Evergood Μονοπρόσωπη Α.Ε. Συμμετοχών και Επενδύσεων (Goody’s, Everest, La Pasteria κ.λπ.) του ομίλου Vivartia, που ελέγχεται από το fund CVC Capital, μαζί με τη Γευσήνους Α.Ε.Β.Ε., εταιρεία βιομηχανικού catering του επιχειρηματία Μανώλη Βαβουράκη.

Στο διαγωνισμό συμμετέχει επιπλέον η κοινοπραξία της Reds του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την Αποθήκες Αιγαίου Α.Ε. του Γιώργου Μελισσανίδη, υπό τη διακριτική ονομασία «Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης».

Το σχήμα των τεσσάρων ολοκληρώνεται με την Air Canteen, θυγατρική του ομίλου «Γρηγόρης» του Βλάσση Γεωργάτου.

Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού

Το επόμενο διάστημα προβλέπεται ο έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων και η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, βήματα που θα οδηγήσουν στην επιλογή του προτιμητέου επενδυτή έως τα τέλη Ιανουαρίου. Σε δεύτερη φάση θα απαιτηθεί η έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθοριστικό στάδιο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το αντικείμενο της επένδυσης

Ο διαγωνισμός αφορά μακροχρόνια εκμίσθωση της παραλίας για 20 έτη, με δυνατότητα δεκαετούς παράτασης. Το ακίνητο έχει συνολική έκταση 72.767,71 τ.μ. και θαλάσσιο μέτωπο 638,5 μέτρων, ενώ η επιτρεπόμενη δόμηση είναι μόλις 2.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων – μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό πρώην εστιατόριο «Ωκεανίς».

Η «Ακτή Βουλιαγμένης» αποτελεί τη δημοφιλέστερη οργανωμένη παραλία της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Το 2024 υποδέχθηκε 420.000 επισκέπτες, με ημερήσια δυνατότητα φιλοξενίας 8.000 ατόμων. Όπως ανέφερε πρόσφατα η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, στόχος είναι να παραμείνει απολύτως προσβάσιμη στο κοινό. Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη της ΕΤΑΔ προβλέπει συγκεκριμένες επιτρεπόμενες χρήσεις με αυστηρά όρια, δίνοντας έμφαση στη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση. Μεταξύ άλλων προβλέπονται εγκαταστάσεις αποδυτηρίων, WC και υγειονομικών χώρων, χώροι αναψυχής και εστίασης, μικρά καταστήματα έως 20 τ.μ., παιδικές εγκαταστάσεις, κ.λ.π.

Το όραμα της ΕΤΑΔ

Η στρατηγική της ΕΤΑΔ προβλέπει μια επένδυση που θα μετατρέψει την Ακτή Βουλιαγμένης σε προορισμό «διεθνών προδιαγραφών», με απόλυτο σεβασμό στη φυσιογνωμία της περιοχής και στη σχέση της με την τοπική κοινωνία. Επιδιώκει την περαιτέρω ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου της Αττικής, καθιστώντας την «Ακτή Βουλιαγμένης» έναν προορισμό απόδρασης και αναψυχής για όλο το χρόνο. Παράλληλα, η εκμετάλλευση και αξιοποίηση του εμβληματικού εστιατορίου «Ωκεανίς» δίνει τη δυνατότητα παροχής μίας νέας premium εμπειρίας εστίασης και φιλοξενίας, προσιτή από το αθηναϊκό κοινό.

Ποιοι έμειναν εκτός του διαγωνισμού

Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον τρεις ακόμη εταιρείες.

Πιο συγκεκριμένα η Athens Beach Club (ABC), που ιδρύθηκε το 2019 ως θυγατρική της ΤΕΜΕΣ των ομίλων Κωνσταντακόπουλου – Olayan και στην οποία πλέον συμμετέχουν οι όμιλοι Intracom (Σωκράτης Κόκκαλης) και Litti (Γιώργος Προκοπίου), η οποία έχει ήδη αναλάβει την ανάπλαση της Ακτής Β’ Βούλας.

Επίσης η The Margi Α.Ε., συμφερόντων των αδελφών Αγιοστρατίτη, που διαχειρίζεται το πολυτελές boutique «The Margi Luxury Hotel» στη Βουλιαγμένη και τη «The Margi Farm» και η Montekavo Real Estate Α.Ε. του εφοπλιστή Βίκτωρα Ρέστη.

