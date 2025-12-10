Εικοσιτετράωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι οικοδόμοι και ευρύτερα οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Τα αιτήματά τους μεταξύ άλλων αφορούν τα μέτρα ασφαλείας και υγείας καθώς και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς.

Η απεργία πραγματοποιείται σήμερα, στον απόηχο του θανατηφόρου εργατικού δυστυχήματος στο Ελληνικό.

Οι απεργοί επισημαίνουν ότι η κήρυξη της ΣΣΕ ως υποχρεωτικής για όλο τον κλάδο των κατασκευών, η εφαρμογή μέτρων προστασίας, η μείωση του ορίου συνταξιοδότησης είναι αιτήματα που αφορούν άμεσα τους όρους ζωής και δουλειάς των εργαζομένων.

«Κυβερνητικό παραμύθι»

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας Γιάννης Τασιούλας μιλώντας κατά τη διάρκεια της απεργιακής διαδήλωσης κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι για όλα αυτά τα θέματα επιλέγει «βολικούς συνομιλητές, όπως τον ΣΕΒ και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για να πουλά ένα επικοινωνιακό παραμύθι ότι τα προβλήματα θα λυθούν δια μαγείας».

«Εμείς σαν οικοδόμοι, σαν εργατική τάξη, επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα δεν μας το πρόσφερε κανείς, το κάναμε με τον αγώνα μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε» ανέφερε χαρακτηριστικά στο Orange Press Agency.

Ποιοι μετέχουν στην 24ωρη απεργία

Την 24ωρη απεργία των οικοδόμων έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, ενώ απόφαση έχουν πάρει επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.