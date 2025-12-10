Ξεκίνησε την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης το αφιέρωμα στον Κινέζικο κινηματογράφο της Τσενγκντού που περιλαμβάνει την προβολή έξι σύγχρονων ταινιών που παρήχθησαν σε μία από τις πιο δημιουργικές μητροπόλεις της αχανούς Κίνας.

Οπως είναι ευρέως γνωστό, η Κίνα δεν αποτελεί απλώς την δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά είναι και μια εντυπωσιακά ακμάζουσα αγορά κινηματογράφου η οποία εξαπλώνεται σε όλη την χώρα.

Το συγκεκριμένο αφιέρωμα στόχο έχει να φέρει το αθηναϊκό κοινό σε επαφή με τον κινηματογράφο με βάση την Τσενγκντού: γι’ αυτό και η επιλογή των ταινιών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κινηματογραφικών ειδών — από ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια μέχρι ταινίες Τέχνης (art house), κωμωδίες και περιπετειώδεις κωμωδίες στις οποίες ανήκει και η τελευταία ταινία του Τζάκι Τσαν «Panda Plan» που θα παιχτεί την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.

Παράδοση 100 ετών

Όταν το σινεμά βρισκόταν ακόμα στα σπάργανα, η αιθουσα Xinming, η πρώτη στην ιστορία του Τσενγκντού, άνοιξε τις πόρτες της. Ετσι, εν έτη 1924, αυτή η αίθουσα έφερε για πρώτη φορά την τέχνη του κινηματογράφου κοντά στο κοινό της πόλης.

Λίγο αργότερα, η Εταιρεία Προβολής Κινηματογράφου Τσενγκντού και το Emei Film Studio άρχισαν να παράγουν τοπικές ταινίες και να τις προβάλλουν για τοπική κατανάλωση.

Σήμερα, ακριβώς έναν αιώνα αργότερα, το σκηνικό είναι εντελώς διαφορετικό: η ίδρυση επαγγελματικών πάρκων κινηματογραφικής βιομηχανίας, όπως τα Chengdu World Studios, έχει επεκτείνει περαιτέρω την αλυσίδα της βιομηχανίας του κινηματογραφικού τομέα της Τσενγκντού.

Συνεπώς, τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγές με βάση την Τσενγκντού («Chengdu-made») έχουν γίνει ολοένα και πιο δραστήριες στην κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία της Κίνας. Από την ταινία κινουμένων σχεδίων «Ne Zha 2», η οποία έσπασε ρεκόρ εισπράξεων, μέχρι επιτυχίες που στηρίζονται κυρίως στα ειδικά οπτικοακουστικά εφέ (όπως η «The Wandering Earth»), τα έργα που φέρουν το σήμα «Chengdu-made» κερδίζουν συνεχώς την αναγνώριση του κοινού.

Και πίσω από αυτή την ραγδαία άνοδο βρίσκεται το ισχυρό θεμέλιο της εύρωστης κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας της Τσενγκντού.

Φτάνουμε λοιπόν στο αφιέρωμα του ΙΜΚ: για τρεις ημέρες, η αίθουσα κινηματογράφου του αθηναϊκού Ιδρύματος θα φιλοξενήσει ιστορίες που αναδεικνύουν τη ζωντανή πολιτιστική σκηνή της πόλης και στιγμιότυπα της σύγχρονης κινεζικής πραγματικότητας.

Ολες οι ταινίες που θα προβληθούν παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Οι ταινίες

Captain Qomolangma — ντοκιμαντέρ, σκηνοθεσία Γου Ξι

Η κατάκτηση του Έβερεστ από ομάδα ορειβατών του Σιτσουάν και το ρεκόρ drone κινηματογράφησης σε υψόμετρο-ρεκόρ.

Heroes of the Golden Mask — animation, σκηνοθεσία Σον Πάτρικ Ο’ Ράιλι

Ένα χιουμοριστικό και περιπετειώδες ταξίδι στον μύθο του αρχαίου Σου, μέσα από τη χρυσή μάσκα του Σανσινγκντουί.

The Shadowless Tower — art film, σκηνοθεσία Zανγκ Λου

Μια ιστορία συμφιλίωσης και αναζήτησης ταυτότητας, μέσα από το ταξίδι ενός μεσήλικα δημιουργού για να συναντήσει τον πατέρα του μετά από 40 χρόνια.

Hot Pot Artist — κωμωδία, σκηνοθεσία Κούι Ζίγια

Ένας σκηνοθέτης μετατρέπει μια αποθήκη σε εστιατόριο hot pot και μπαίνει σε μαγειρική κόντρα, κυνηγώντας το όνειρο της επιστροφής στο σινεμά.

Panda Plan — action comedy, σκηνοθεσία Ζανγκ Λουάν με τον Τζάκι Τσαν

Μια αλλοπρόσαλλη συμμαχία σχηματίζεται για την προστασία ενός «εθνικού θησαυρού», σε μια ταινία γεμάτη δράση και χιούμορ.

Everlasting Love — ταινία Τέχνης, σκηνοθεσία Ντινγκ Πέι

Το δράμα δύο διδύμων αδελφών μετά από έναν καταστροφικό σεισμό, με την επιβίωση, την ταυτότητα και την αγάπη στο επίκεντρο.

Οι προβολές

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου

Captain Qomolangma , στις 18:00

The Shadowless Tower , στις 21:00

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

Panda Plan , στις 18:00

Everlasting Love , στις 21:00

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου