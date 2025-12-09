Μέχρι τον Μάιο του 2027 θα είναι στο ABC της Disney ο Jimmy Kimmel, βάσει της νέας μονοετούς συμφωνίας που υπέγραψε. Υπενθυμίζουμε ότι η εκπομπή Jimmy Kimmel Live! ειχε μπει σε αναστολή τον Σεπτέμβριο μετά τις δηλώσεις του παρουσιαστή σχετικά με τον δολοφονημένο Ρεπουμπλικανό ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ.

Ο Kimmel, το συμβόλαιο του οποίου λήγει τον Μάιο του 2026, ανακοίνωσε τα νέα στο προσωπικό του τη Δευτέρα, δήλωσαν άτομα του περιβάλλοντός του. Ο 58χρονος Kimmel και η Disney είχαν συμφωνήσει για την παράταση εδώ και μήνες και καθυστέρησαν την ανακοίνωση από σεβασμό προς τον επίσης παρουσιαστή βραδινού προγράμματος Στίβεν Κολμπέρτ.

Το CBS είχε ανακοινώσει τον Ιούλιο ότι το «The Late Show with Stephen Colbert» θα ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2026. Τα σχέδια του Kimmel άλλαξαν ξανά εν μέσω της διαμάχης που ακολούθησε τα σχόλιά του για τον Κερκ, τα οποία προκάλεσαν επικρίσεις από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οδήγησαν σε σύντομη αναστολή.

Ο Kimmel προσέλκυσε το μεγαλύτερο βραδινό κοινό της καριέρας του μετά την άρση της αναστολής του, με μέσο όρο περίπου 1,9 εκατομμύρια τηλεθεατές ανά βραδιά το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση ανάμεσα στα τρία μεγάλα βραδινά σόου.