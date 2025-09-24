Τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Jimmy Kimmel επέστρεψε στον «αέρα» του ABC και αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο αμερικανός πρόεδρος σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της συγκεκριμένη εξέλιξη χρησιμοποιώντας υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς τόσο για τον παρουσιαστή όσο και για το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Jimmy Kimmel ατάλαντο, ενώ ουσιαστικά απείλησε το ABC υπενθυμίζοντας την πρόσφατη δικαστική διαμάχη των δύο πλευρών.

Το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ για τον Kimmel και το ABC

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το ABC Fake News έδωσε πίσω τη δουλειά του στον Jimmy Kimmel. Το ABC είχε ενημερώσει τον Λευκό Οίκο ότι η εκπομπή του ακυρώθηκε! Κάτι συνέβη από τότε μέχρι τώρα, γιατί το κοινό του έχει ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ και το «ταλέντο» του δεν υπήρχε ποτέ.

Γιατί να θέλουν πίσω κάποιον που τα πάει τόσο άσχημα, που δεν είναι αστείος και που θέτει σε κίνδυνο το δίκτυο, παίζοντας 99% θετικά δημοκρατικά ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ. Είναι ένας ακόμη βραχίονας του DNC και, από ό,τι γνωρίζω, αυτό θα αποτελούσε μια σημαντική παράνομη συνεισφορά στην εκστρατεία.

Νομίζω ότι θα δοκιμάσουμε το ABC σε αυτό. Ας δούμε πώς θα τα πάμε. Την τελευταία φορά που τους κυνήγησα, μου έδωσαν 16 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο προσοδοφόρο. Μια πραγματική ομάδα χαμένων! Ας σαπίσει ο Jimmy Kimmel με τις κακές του τηλεθεάσεις».