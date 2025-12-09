Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για την εν ψυχρώ δολοφονία του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη, στις 2 Ιουλίου 2024, στο Νέο Ψυχικό, αποφάσισε με ισχυρή πλειοψηφία το Κακουργιοδικείο της Αθήνας.

Το δικαστήριο με πλειοψηφία 6 προς έναν (τρεις τακτικοί δικαστές και τρεις από τους τέσσερις ενόρκους) αποδέχθηκε την εισαγγελική πρόταση, που ζήτησε να κηρυχθούν ένοχοι όπως δικάζονται, ο 45χρονος ως εκτελεστής και ο 48χρονος ως συνεργός για το έγκλημα.

Οι κατηγορούμενοι δεν αιτήθηκαν ελαφρυντικό, καθώς και οι δύο στο παρελθόν έχουν καταδικαστεί για άλλες υποθέσεις, ενώ είχαν εμπλακεί και στην υπόθεση απαγωγής του εφοπλιστή Περικλή Παναγόπουλου κι έτσι το δικαστήριο αποφάσισε σχετικά σύντομα επί των ποινών. Έτσι, επέβαλε ποινή ισόβιας κάθειρξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση κι επιπλέον 6 χρόνια για πλαστογραφία και παράνομη οπλοχρησία-οπλοφορία στον κατηγορούμενο ως φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, καθώς και χρηματική ποινή 7.500 ευρώ. Στον καταδικασθέντα ως συνεργό του 45χρονου στο έγκλημα επέβαλε ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο δε χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, όπως ζήτησε μέσω των συνηγόρων του ο 48χρονος, κι έτσι παραμένει στη φυλακή. Παράλληλα, διαβίβασε τα πρακτικά της δίκης, τις εκθέσεις ανάλυσης, μαρτυρικές καταθέσεις και έγγραφα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών προκειμένου να διερευνηθεί ενδεχόμενη συμμετοχή στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας, τόσο του μεσίτη της Μυκόνου όσο και ενός λογιστή.

«Οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα»

Χθες στην πρότασή της, η εισαγγελέας της έδρας είχε κάνει λόγο για ένα άρτια οργανωμένο και προμελετημένο έγκλημα, στο οποίο οι κατηγορούμενοι «ενήργησαν με ψυχρότητα, επιμονή και συντονισμό».

«Θεωρώ ότι οι ενδείξεις της προδικασίας που οδήγησαν στη σύλληψη, προφυλάκιση και παραπομπή των κατηγορουμένων, έχουν μετατραπεί σε ακλόνητες αποδείξεις και ουδένα πειστικό ισχυρισμό και επιχείρημα μπορούν να να αντιτάξουν. Πρόκειται για ανθρωποκτονία κατά παραγγελία έναντι άγνωστης αμοιβής με την αγαστή συνεργασία των δύο κατηγορουμένων», είχε τονίσει η εισαγγελέας, ζητώντας να ανοίξει ξανά ο φάκελος, ώστε να αναζητηθεί ο ηθικός αυτουργός και εντολέας της δολοφονίας του τοπογράφου, δείχνοντας προς συγκεκριμένο μεσίτη της Μυκόνου.

Η εισαγγελική λειτουργός ανέλυσε μία σειρά από γεγονότα που αφορούν τις μετακινήσεις του 45χρονου κατηγορούμενου ως εκτελεστή, την παραμονή και την ημέρα του εγκλήματος, προκειμένου να καταλήξει στο ότι δεν επρόκειτο για «συμπτώσεις», αλλά για «μεθοδευμένο σχέδιο», με σκοπό την δολοφονία του τοπογράφου και περιέγραψε πώς ο δράστης προσέγγισε το θύμα και το πυροβόλησε με δύο διαφορετικά πιστόλια τύπου Glock.

«Ο δράστης, αφού προσέγγισε με μηχανή το ΙΧ που οδηγούσε ο Παν. Στάθης, έχοντας ανθρωποκτόνο πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σημάδεψε με πιστόλι Glock και με ακόμα ένα πυροβόλησε στο πρόσωπο, στον θώρακα και στα άκρα, πλήγματα και κατάγματα σε καίρια ζωτικά όργανα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατος. Στο σημείο εντοπίστηκαν 20 κάλυκες και 4 βολίδες.

Το πλήθος των πυροβολισμών με ψυχραιμία και σταθερό χέρι και από κοντινή απόσταση, αποδεικνύουν ότι δεν ήταν τυχαίο γεγονός, αλλά σχεδιασμένη δολοφονία», ανέφερε στην αγόρευσή της.

Για τον δε ισχυρισμό του 45χρονου ότι την ώρα της δολοφονίας βρισκόταν στο ΟΑΚΑ, για να περπατήσει και στη συνέχεια πήγε σε θεραπευτήριο, γιατί είχε κάνει επέμβαση στη μύτη, η εισαγγελεας απάντησε: «Ενώ από την πρώτη στιγμή αρνήθηκε την εμπλοκή του και λέει ότι ήταν στο ΟΑΚΑ, για να αθληθεί, που είναι γεμάτο κάμερες, αντί να αναζητήσει βίντεο, ουδέν έπραξε για να αντικρούσει το πλούσιο αποδεικτικό υλικό της ΕΛ.ΑΣ., γιατί ποτέ δεν υπήρξε στο ΟΑΚΑ».