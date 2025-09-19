Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της τραγωδίας στο Μάτι κατηγορεί την Κυβέρνηση για αδιαφορία στα αιτήματά του.

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι έχει θέσει υπόψιν του Κυριάκου Πιερρακάκη και της Νίκης Κεραμέως αιτήματα σχετικά με μέτρα για την οικονομική στήριξη των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών τα οποία δεν έχουν απαντηθεί.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν «δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από τα αρμόδια υπουργεία, έστω για μια συνάντηση μαζί μας σχετικά με αυτά».

Η ανακοίνωση o Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της τραγωδίας στο Μάτι αναφέρει: «Βρισκόμαστε 7 χρόνια μετά από την πολύπλευρη τραγωδία της 23/07/2018, χωρίς να έχουμε τη στοιχειώδη στήριξη από το κράτος ως κράτος πρόνοιας. Έτσι, λοιπόν, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική, έπειτα από αλλεπάλληλες προσπάθειες, έχει θέσει υπόψιν των αρμόδιων Υπουργών και συγκεκριμένα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ.Πιερρακάκη και της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ν.Κεραμέως, εδώ και έξι μήνες, αιτήματα, σχετικά και με μέτρα για την οικονομική στήριξη των Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών.

Δυστυχώς, όμως, παρότι τόσα χρόνια υπομένουμε με περίσσεια αξιοπρέπεια τις πληγές και τα κατάλοιπα αυτής της φονικής πυρκαγιάς, είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι για μια ακόμη φορά δεν έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση από τα αρμόδια υπουργεία, έστω για μια συνάντηση μαζί μας σχετικά με αυτά».

Η ανάρτηση στη σελίδα του Συλλόγου για την τραγωδία στο Μάτι