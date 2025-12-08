«Στον ΣΥΡΙΖΑ είναι σε πανικό γιατί διαλύονται», δήλωσε το πρωί της Δευτέρας ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχολιάζοντας τα όσα ακολούθησαν την εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Παλλάς ενώ παράλληλα χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την εξώθηση σε παραίτηση του διευθυντή της Αυγής.

«Είναι ΣΥΡΙΖΑ αυτό; Δεν έχουν ποσοστά, δεν έχουν απήχηση στην κοινωνία. Είναι απαράδεκτο να απολύεις τον διευθυντή μιας εφημερίδας επειδή εκφράζει μια άλλη πολιτική εκτίμηση» δήλωσε ο κ. Λαφαζάνης στον ΣΚΑΪ.

Ο Τσίπρας θα διαλύσει περαιτέρω την Αριστερά

Στην ερώτηση για το εάν μπορεί ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας να ενώσει την Αριστερά, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ήταν κατηγορηματικά αρνητικός λέγοντας «ο Τσίπρας θα διαλύσει περαιτέρω τον χώρο της αριστεράς. Βλέπετε ότι τσακώνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, υπάρχουν βολές στο ΠΑΣΟΚ».

«Χωρίς αξιοπιστία ο Τσίπρας»

«Είναι αδύνατο να ενώσει ο Τσίπρας την κεντροαριστερά, διότι δεν έχει καμία αξιοπιστία. Αν ο Τσίπρας μπορέσει να διαμορφώσει μια δυναμική επιρροής, εδώ χάνει όλο τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, αν μπορέσει να υπερφαλαγγίσει το ΠΑΣΟΚ και να δημιουργήσει μια τάση ισχυρή, θα προβληματιστούν όλοι αλλά δεν μπορεί γιατί δεν έχει καμία αξιοπιστία» συνέχισε στο ίδιο μοτίβο.

Ούτε λέξη για το ΣΥΡΙΖΑ

Με αφορμή, μάλιστα, την εικόνα με τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς στον εξώστη του Παλλάς, ο κ. Λαφαζάνης είπε ότι «την όλη εκδήλωση ο Τσίπρας την έκανε για να διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο επικήδειος του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν σαν να τους είπε κύριοι άλλαξαν τα πράγματα. Δεν είπε ούτε μια λέξη για τον ΣΥΡΙΖΑ».

Κληθείς να σχολιάσει τα όσα λέει για τον ίδιο ο πρώην πρωθυπουργός στο βιβλίο του, ο πρώην υπουργός στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είπε «ό,τι και αρνητικό να πει ο Τσίπρας για μένα είναι τιμητικό».

«Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα, θα πάθει συγκοπή»

Τέλος είπε ότι: «σταρ ήταν και ο Κασσελάκης, πού πήγε σήμερα; Αυτό που βλέπουμε είναι ένα επικοινωνιακό σόου. Μόνο που θα σταθώ δίπλα στον Τσίπρα θα πάθει συγκοπή γιατί ξέρει ότι είναι ένοχος και ότι εγώ είμαι ο αληθινός ΣΥΡΙΖΑ. Εξαπάτησε τον λαό με τις προεκλογικές δεσμεύσεις, με την κωλοτούμπα στο δημοψήφισμα, έκανε συμμαχίες με όσους επέκρινε».