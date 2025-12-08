Η ένταση ανεβαίνει απόψε στη δραματική σειρά «Η γη της ελιάς».

Οι ήρωες έρχονται αντιμέτωποι με δύσκολες αποφάσεις και σφοδρές συγκρούσεις.

Η Αριάδνη επιμένει να μείνει με την Ισμήνη. Ο Στέφανος προσπαθεί να στηρίξει τη Μαλένα στη θλίψη της, ενώ η Δάφνη εξομολογείται στη Χριστιάνα τη σκοτεινή αλήθεια για το παρελθόν της.

Αναλυτικά η περίληψη του επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:

‘Η Αριάδνη είναι αποφασισμένη να μείνει με την Ισμήνη, αγνοώντας τις αντιρρήσεις του Κουράκου ο οποίος της κάνει μεγάλη σκηνή, αλλά δεν καταφέρνει να τη μεταπείσει. Ο Στέφανος, απελπισμένος, προσπαθεί να σταθεί δίπλα στη Μαλένα που θρηνεί τη μαμά της και δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει το θλιβερό γεγονός. Ο Μιχάλης είναι άσχημα τραυματισμένος από τους συγκρατούμενούς του και αρνείται να δει τη Χριστιάνα στο επισκεπτήριο.

Η Χριστιάνα, από την άλλη, αναθέτει στον Αντώνη να πιέσει τη Μαρουσώ προκειμένου να ξεμπλέξει τον Μιχάλη από τις σοβαρές κατηγορίες που τον βαραίνουν. Ο Παυλής έρχεται, για μία ακόμη φορά, σε σύγκρουση με τον Στάθη και η Ερωφίλη απαιτεί από την Αλεξάνδρα να συγκρατήσει τον ανηψιό της. Η Μαλένα θέλει να δει τη Στελλίτσα και ο Στέφανος αναγκαστικά την πηγαίνει στο σπίτι της Βασιλικής, όμως η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Ο Μανώλης ακούει στην τηλεόραση για μία περίπτωση κακοποίησης και δεν σκοπεύει να την αφήσει να περάσει έτσι. Η Δάφνη αποφασίζει να εξομολογηθεί στη Χριστιάνα όλη την αλήθεια για το παρελθόν της και την παρακαλεί να τη βοηθήσει να πάρει το μωρό και να φύγει κρυφά από την Κρήτη.

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου

Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη

Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ

Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου

Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος

Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:

Στέλα Φυρογένη

Κούλλης Νικολάου

Βάσια Παναγοπούλου

Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου

Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου

Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη

Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου

Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias