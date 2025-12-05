Ένα οργανωμένο κύκλωμα που επί χρόνια εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω εικονικών συνταγογραφήσεων φαρμάκων εξαρθρώθηκε έπειτα από πολύμηνη και στοχευμένη έρευνα των αρχών.

Στο επίκεντρο της δράσης, βρισκόταν ιδιοκτήτης φαρμακείου και ομάδα ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, που λειτουργούσαν μεθοδικά, εκμεταλλευόμενοι τα κενά του συστήματος και τα προσωπικά δεδομένα πολιτών για να αποκομίζουν παράνομα οικονομικό όφελος.

Η επιχείρηση της αστυνομίας για την αποδόμηση της εγκληματικής ομάδας πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε περιοχές της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Πιερίας. Κατά την διάρκεια των ερευνών σε σπίτια, ιατρεία, φαρμακεία και αποθηκευτικούς χώρους, συνελήφθησαν 3 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 όπου αναζητούνται.

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η ομάδα είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το καλοκαίρι του 2021 και δρούσε οργανωμένα, με διακριτούς ρόλους. Οι ιατροί εξέδιδαν εικονικές συνταγές, χρησιμοποιώντας ΑΜΚΑ ανυποψίαστων πολιτών, συνήθως ηλικιωμένων, αλλοδαπών πολιτών ή ατόμων που διαμένουν στο εξωτερικό. Σε ορισμένες περιπτώσεις εντοπίστηκαν ακόμη και ακραίες αστοχίες, όπως συνταγογράφηση γυναικολογικών φαρμάκων σε άνδρες.

Οι συνταγές εκτελούνταν εικονικά μέσω του φαρμακείου, με πλαστογραφημένες υπογραφές ασφαλισμένων, και τα χρήματα της αποζημίωσης καταβάλλονταν κανονικά από τον ΕΟΠΥΥ. Παράλληλα, μέρος των φαρμάκων διοχετευόταν παράνομα στην αγορά, δημιουργώντας διπλό παράνομο όφελος για το κύκλωμα.

Η συνολική ζημία για τον Οργανισμό φέρεται να ξεπερνά τις 435.000 ευρώ, ενώ το παράνομο όφελος από τη δράση της ομάδας εκτιμάται σε πάνω από 120.000 ευρώ.

Τα ευρήματα των αρχών:

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν εκατοντάδες συσκευασίες παράνομα συνταγογραφημένων φαρμάκων, χρηματικό ποσό σε μετρητά, κινητά τηλέφωνα και πλήθος εγγράφων και χειρόγραφων σημειώσεων που φέρονται να αποδεικνύουν τις συναλλαγές και τη συνεργασία των εμπλεκομένων.

Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, αδικήματα όπως σύσταση συμμορίας, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών, πλαστογραφία, χρήση ψευδών βεβαιώσεων και παράνομη χρήση προσωπικών δεδομένων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα στην οργάνωση.