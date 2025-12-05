Ο εθελοντισμός συνιστά οικουμενική, πανανθρώπινη αξία και αποτελεί το θεμέλιο του ανθρωπισμού, της κοινωνικής συνοχής και της έμπρακτης αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη.

Η 5η Δεκεμβρίου καθιερώθηκε με το ψήφισμα 40/212 της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού. Ο στόχος είναι η αναγνώριση της σημαντικής συμβολής των εθελοντών στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η προώθηση των ιδεωδών του εθελοντισμού και του ανθρωπισμού, έτσι ώστε περισσότεροι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις για την υλοποίηση των συλλογικών μας στόχων. Η ημέρα αυτή μας υπενθυμίζει ότι ο εθελοντισμός λειτουργεί ως σταθερός πυλώνας ενότητας και συνοχής, συντελεί στην οικοδόμηση πιο ανθεκτικών κοινωνιών και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για κοινωνίες που θέλουν να προοδεύουν με αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και συλλογική ευθύνη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερυθρός Σταυρός, που αποτελεί το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό, εθελοντικό οργανισμό παγκοσμίως, διαδραματίζει κομβικό ρόλο, τόσο με την ιδιαίτερα ενεργή συμβολή των εθελοντών του σε όλες τις καταστάσεις κρίσης, όσο και με την ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος σε οικουμενικό επίπεδο. Οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού αποτελούν την καρδιά και την κινητήριο δύναμη του και δίνουν πάντα το παρόν οπουδήποτε υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκονται σε ανάγκη. Η ηθική ικανοποίηση και πληρότητα που νιώθουν όταν συμβάλλουν στην ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, δε μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη ανταμοιβή.

Στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το Σώμα των Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών, ξεχωρίζει για τη διαρκή ετοιμότητα, την αυταπάρνηση και την ανιδιοτελή προσφορά του.

Το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι ένας από τους τρεις ένστολους εθελοντικούς τομείς του Οργανισμού και ο δυναμικός βραχίονας άμεσης επέμβασης του. Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1931, αρχικά ως «Σώμα Εθελοντών Τραυματιοφορέων», και από το 1932 επεκτάθηκε σταδιακά στην περιφέρεια. Οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες δίνουν τον ερυθροσταυρικό όρκο και αποδέχονται τις επτά θεμελιώδεις αρχές, που αποτελούν την πεμπτουσία της ερυθροσταυρικής φιλοσοφίας. Αυτές είναι οι αρχές του ανθρωπισμού, της αμεροληψίας, της ουδετερότητας, της ανεξαρτησίας, του εθελοντισμού, της ενότητας και της παγκοσμιότητας.

Οι εθελοντές του Σώματος εκπαιδεύονται στη Σχολή Εθελοντών Σαμαρειτών του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να μπορούν αποτελεσματικά να παρέχουν Πρώτες Βοήθειες και να ανταποκρίνονται σε περιπτώσεις ατυχημάτων, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και φυσικές καταστρ

Η εκπαίδευση τους περιλαμβάνει γνώσεις και δεξιότητες Πρώτων Βοηθειών, διαχείριση κρίσεων και εκπαίδευση στην παροχή βασικής ψυχολογικής υποστήριξης. Σήμερα, το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί την πιο ενεργή εθελοντική οργάνωση πρώτων βοηθειών, διάσωσης και ναυαγοσωστικής στη χώρα. Με 27 ενεργά περιφερειακά τμήματα και περισσότερους από 4.600 ενεργούς εθελοντές, οι Σαμαρείτες είναι παρόντες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά συμμετέχουν και σε αποστολές στο εξωτερικό, όπου υπάρχει ανάγκη. Στην πράξη, οι Εθελοντές Σαμαρείτες καλύπτουν υγειονομικά αθλητικούς αγώνες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, οργανώνουν εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών για το ευρύ κοινό, συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε ξηρά και θάλασσα, σε αποστολές αντιμετώπισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, καθώς και σε περιβαλλοντικές δράσεις.

Η ιστορία του Σώματος είναι άρρηκτα δεμένη με όλες τις κρίσιμες στιγμές της πατρίδας μας. Εμβληματική υπήρξε η συμμετοχή των εθελοντών στους σεισμούς των Ιονίων Νήσων το 1953. Με ελάχιστα μέσα, λίγες σκηνές και σκαπτικά εργαλεία, αλλά με αυταπάρνηση και απαράμιλλο ψυχικό σθένος, οι Εθελοντές Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού Πατρών έσωσαν δεκάδες ζωές στα ερείπια της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου και της Λευκάδας.

Στην πρόσφατη Ιστορία, σε κάθε σεισμό, πλημμύρα, δασική πυρκαγιά, η κινητοποίηση των Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών πάντα είναι άμεση και αποτελεσματική, συμμετέχοντας στις επιχειρήσεις διάσωσης, διανέμοντας τρόφιμα, ρουχισμό και υγειονομικό υλικό, αλλά και παρέχοντας ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους πληγέντες, με στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.

Κατά την προσφυγική κρίση του 2015 – 2016, οι εθελοντές Σαμαρείτες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στις δομές φιλοξενίας, προσφέροντας υλική και ψυχολογική υποστήριξη στους πρόσφυγες.

Μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός οργάνωσε διαδοχικές ανθρωπιστικές αποστολές, στις οποίες κομβικό ρόλο είχαν οι εθελοντές Σαμαρείτες. Σε αυτό το πλαίσιο, η Κινητή Μονάδα Υγείας του Ε.Ε.Σ, στελεχωμένη από νοσηλεύτριες και τους εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, βρέθηκε στο Σιρέτ της Ρουμανίας (σύνορα με Ουκρανία), προσφέροντας πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα στους εκτοπισμένους Ουκρανούς.

Το να είναι κανείς Εθελοντής Σαμαρείτης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι συγχρόνως ύψιστη τιμή και ευθύνη προς την κοινωνία, γιατί σημαίνει ότι πρέπει να βρίσκεται σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να προσφέρει όπου υπάρχει ανάγκη.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Παγκόσμια Ημέρα εθελοντισμού μας δίνει αφορμή να δούμε τον εθελοντισμό ως μια συλλογική δύναμη αλλαγής, που με αλληλεγγύη και ανθρωπισμό, ενώνει ανθρώπους ανεξάρτητα από πολιτισμό, γλώσσα ή θρησκεία και συμβάλλει στην οικοδόμηση δίκαιων, συνεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών.

