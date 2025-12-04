Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ να συνεργαστούν στενότερα σε θέματα γεωπολιτικής, εμπορίου και περιβάλλοντος, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά τη βοήθεια της Κίνας για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ενώ το Πεκίνο αναζητά διπλωματικές επιτυχίες εν μέσω των αμερικανικών δασμών.

Μια μεγάλη επιχειρηματική αντιπροσωπεία συνοδεύει τον Μακρόν στην τέταρτη επίσημη επίσκεψή του στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου, καθώς επιδιώκει να ενισχύσει τα διαπιστευτήριά του στην εξωτερική πολιτική και να εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες για τη γαλλική βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει την πολιτική του κληρονομιά στα τελευταία χρόνια της θητείας του, μετά από ένα ταραχώδες καλοκαίρι και ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η Κίνα, από την πλευρά της, επιθυμεί να αμβλύνει τις εμπορικές τριβές με την ΕΕ των 27 κρατών-μελών σχετικά με τον έντονα επιδοτούμενο τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσιάζοντας παράλληλα τον εαυτό της ως αξιόπιστο εμπορικό εταίρο και εναλλακτική αγορά έναντι των ΗΠΑ, καθώς οι παγκόσμιες οικονομίες αντιμετωπίζουν κινδύνους ύφεσης λόγω των δασμών που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο διάλογος μεταξύ Κίνας και Γαλλίας είναι ζωτικής σημασίας», δήλωσε ο Μακρόν στον οικοδεσπότη του κατά τη συνάντησή τους την Πέμπτη στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο. «Προτείνω μια θετική τριπλή ατζέντα για τις σχέσεις μας, που θα περιλαμβάνει γεωπολιτική σταθερότητα, οικονομική εξισορρόπηση και περιβαλλοντική βιωσιμότητα».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να συσπειρωνόμαστε υπέρ της ειρήνης και της σταθερότητας στον κόσμο», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύγκρουση στην Ουκρανία. «Η ικανότητά μας να συνεργαζόμαστε είναι καθοριστική».

Οι πολιτικοί περιορισμοί που δυσκολεύουν τις σχέσεις των δύο χωρών

Ο Σι θα συνοδεύσει τον Μακρόν την Παρασκευή στην επαρχία Σιτσουάν της νοτιοδυτικής Κίνας, μια πολυτελής μεταχείριση δεδομένου ότι ο Σι σπάνια συνοδεύει επισκέπτες ηγέτες του κόσμου όταν αυτοί εγκαταλείπουν το Πεκίνο.

Ωστόσο, παρά την προφανή φιλία μεταξύ των δύο ανδρών, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι σημαντικοί πολιτικοί περιορισμοί βαραίνουν τη συνεργασία τους. Ο Κινέζος ηγέτης δεν αναμένεται να εγκρίνει την πολυαναμενόμενη παραγγελία 500 αεροσκαφών Airbus, καθώς αυτό θα αποδυνάμωνε τη διαπραγματευτική θέση του Πεκίνου στις εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, οι οποίες πιέζουν για νέες δεσμεύσεις αγοράς Boeing.

Ομοίως, ο Σι είναι απίθανο να άρει τις ελάχιστες τιμές που πρέπει να τηρεί το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής βιομηχανίας κονιάκ για να πουλήσει στους Κινέζους καταναλωτές, δεδομένου ότι η προηγούμενη έρευνα αντιντάμπινγκ ξεκίνησε ως απάντηση στην ευρύτερη απόφαση της ΕΕ να επιβάλει εισαγωγικούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Δεν αναμένεται επίσης χαλάρωση των κινεζικών δασμών στις αποστολές χοιρινού κρέατος από την ΕΕ, καθώς το Πεκίνο επιδιώκει να ασκήσει πίεση στις Βρυξέλλες ώστε να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο ελάχιστων τιμών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατασκευασμένα στην Κίνα. Η Γαλλία ψήφισε υπέρ των δασμών στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην ψηφοφορία του Οκτωβρίου 2024.

Και οποιαδήποτε πρόταση για την Ουκρανία που ενδέχεται να κάνει ο Σι στον Μακρόν θα ακολουθήσει τις πρόσφατες διαβεβαιώσεις της Κίνας προς τη Ρωσία για τη συνεχή υποστήριξη της Κίνας.

Η ΕΕ είναι επίσης έτοιμη να παρουσιάσει τον επόμενο μήνα νέες πολιτικές οικονομικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Ένωσης από την Κίνα. «Ανεξάρτητα από τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον, οι δύο χώρες μας πρέπει πάντα να επιδεικνύουν την ανεξαρτησία και το στρατηγικό όραμα των μεγάλων δυνάμεων», δήλωσε ο Σι στον Μακρόν, προσθέτοντας ότι η Κίνα παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της ειρήνης στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Ο Σι ενθάρρυνε τον Μακρόν να εμβαθύνει τη συνεργασία στους τομείς της αεροδιαστημικής και της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και της τεχνητής νοημοσύνης, της πράσινης οικονομίας και των βιοφαρμακευτικών προϊόντων.

Οι δύο ηγέτες υπέγραψαν 12 συμφωνίες συνεργασίας μετά τις συνομιλίες τους, οι οποίες καλύπτουν θέματα όπως η γήρανση του πληθυσμού, οι διμερείς επενδύσεις, η πυρηνική ενέργεια και η προστασία των παντών.

«Να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης»

Στο παρελθόν, ο Μακρόν προσπάθησε να προβάλλει ένα ισχυρό ευρωπαϊκό μέτωπο στις σχέσεις με την Κίνα, προσέχοντας παράλληλα να μην εχθροποιήσει το Πεκίνο, καθώς η Κίνα αποτελεί βασική εξαγωγική αγορά για πολλές από τις πιο σημαντικές εταιρείες της Γαλλίας.

Ανώτατα στελέχη της Airbus (AIR.PA), ανοίγει νέα καρτέλα, της μεγαλύτερης τράπεζας της Γαλλίας BNP Paribas (BNPP.PA), ανοίγει νέα καρτέλα, του ηλεκτρικού γίγαντα Schneider (SCHN.PA), ανοίγει νέα καρτέλα και του κατασκευαστή τρένων Alstom (ALSO.PA), ανοίγει νέα καρτέλα, μαζί με ηγέτες των γαλλικών ομίλων γαλακτοκομικών και πουλερικών, συνόδευσαν τον Μακρόν στην Κίνα.

Το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 60% από το 2019, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο της Γαλλίας με την οικονομία των 19 τρισεκατομμυρίων δολαρίων συνεχίζει να διευρύνεται.

«Οι δύο χώρες μας έχουν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, μαζί με άλλους εταίρους, στη θέσπιση των βάσεων για μια πιο ισορροπημένη οικονομική διακυβέρνηση», δήλωσε ο Μακρόν στον Σι, ζητώντας κανόνες που θα είναι πιο δίκαιοι και ισχυροί, αντί να βασίζονται στην «επιβίωση του ισχυρότερου».

«Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης και να αντιμετωπιστεί κάθε κίνδυνος αστάθειας στις αλυσίδες εφοδιασμού», πρόσθεσε. Η Κίνα είναι ο έβδομος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γαλλίας, αγοράζοντας εμπορεύματα αξίας περίπου 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία των κινεζικών τελωνείων. Περίπου το 10% αυτών των προϊόντων είναι καλλυντικά, ενώ άλλα σημαντικά εξαγωγικά προϊόντα είναι ανταλλακτικά αεροσκαφών και αλκοολούχα ποτά.

Από την πλευρά της, η Γαλλία εισάγει κινεζικά προϊόντα αξίας περίπου 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κυρίως δέματα χαμηλής αξίας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών όπως η Shein, που προσφέρουν φθηνά ρούχα, αξεσουάρ και gadget απευθείας από κινεζικά εργοστάσια, χάρη στην τελωνειακή απαλλαγή της ΕΕ για αγορές κάτω των 150 ευρώ (174,86 δολάρια).