Ο σημαντικός ρόλος της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας ως διαμετακομιστικό κέντρο και ως κέντρο Παιδείας και Πολιτισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2025, το απόγευμα στο Διοικητήριο στην Θεσσαλονίκη η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ κα. Κίμπερλι Γκίλφοϊλ και ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Την κα. Γκίλφοϊλ συνόδευε ο Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη κ. Τζέρι Ισμαήλ.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σημασία που έχουν οι ενεργειακές συμφωνίες που υπέγραψε η Ελλάδα προ μερικών ημερών και καθιστούν τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στη ΝΑ Μεσόγειο και στο ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τη Βόρεια Ελλάδα.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε την νέα Πρέσβη των ΗΠΑ για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Μακεδονίας και της Θράκης για την πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων όπως η εγγύτητα με τις γειτονικές βαλκανικές χώρες, τα πέντε Πανεπιστήμια και τα τρία λιμάνια της περιοχής.

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών πρόσφερε στην νέα Πρέσβη των ΗΠΑ ως αναμνηστικά δώρα δυο Ειδικές Εκδόσεις για το Άγιον Όρος, ένα αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Παράδοσης της Θεσσαλονίκης του 1912 και ένα σετ με αντίγραφα της σφραγίδας της Φιλικής Εταιρείας και μεταλλίου που είχε επιδώσει ο Όθωνας στους αγωνιστές του 1821.

Από την πλευρά της η κα. Γκίλφοϊλ πρόσφερε ως αναμνηστικό δώρο στον Υφυπουργό Εσωτερικών ένα κρυστάλλινο επιτραπέζιο ρολόϊ με λογότυπο του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Πριν τη συνάντηση η νέα πρέσβης των ΗΠΑ ξεναγήθηκε από τον Υφυπουργό Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης στη διπλή Έκθεση, με τίτλο «Ζωντανεύοντας την Ιστορία», που συνδιοργανώνει το Υπουργείο Εσωτερικών – Μακεδονίας & Θράκης με το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο Ελλάδος και το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα Θεσσαλονίκης.