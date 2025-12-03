Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου εξιχνιάστηκε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας γυναίκας που κινούνταν πεζή σε κεντρικό δρόμο του Πειραιά πριν από λίγες ημέρες όταν σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος και ενώ η ίδια κινούνταν επί της λεωφόρου Χατζηκυριάκου, σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Πειραιά ο νεαρός της επιτέθηκε και την παρενόχλησε σεξουαλικά.

Η γυναίκα αντέδρασε άμεσα, φωνάζοντας για βοήθεια, γεγονός που ανάγκασε τον δράστη τελικά να τραπεί σε φυγή.

Οι αστυνομικοί μέσα από βιντεοληπτικο υλικό και καταθέσεις, ταυτοποίησαν τον ανήλικο δράστη, ο οποίος διέμενε σε δομή φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.