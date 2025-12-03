Φωτιά ξέσπασε σε εστιατόριο στον Νέο Κόσμο, με την πυροσβεστική να κινητοποιείται άμεσα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην επιχείρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από ενδεχομένως ανεπαρκώς συντηρημένη καμινάδα της επιχείρησης, προτού εξαπλωθεί. Αυτή τη στιγμή έχουν σπεύσει για την κατάσβεση 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρέθηκαν άμεσα στο σημείο, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης στα γύρω σπίτια και κατάφεραν έπειτα από λίγη ώρα να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά.