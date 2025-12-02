Σε μείζον πρόβλημα έχουν εξελιχθεί οι ρευματοκλοπές, με τις απώλειες εκατομμυρίων ευρώ να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των συνεπών καταναλωτών.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός ενισχύεται με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον περιορισμό των κρουσμάτων ρευματοκλοπής.

Έτσι, η ΑΑΔΕ θα τροφοδοτεί τον ΔΕΔΔΗΕ με φορολογικά δεδομένα των καταναλωτών, ώστε οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις να γίνονται πιο στοχευμένα και να εντοπίζονται όσοι καταφεύγουν σε παράνομη κατανάλωση ρεύματος.

Έλεγχοι για ρευματοκλοπές

Στο πλαίσιο της συνεργασίας η ΑΑΔΕ, μέσω της εφαρμογής «Ενιαία Μητρώα ΔΕΔΔΗΕ», θα παρέχει δεδομένα από τα έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3 των φορολογικών δηλώσεων για τον αριθμό παροχής, το φορολογικό έτος, τον ΑΦΜ του υπόχρεου καθώς και πρόσθετα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα του ακινήτου.

Τα φορολογικά δεδομένα θα εμπλουτίσουν το αρχείο του ΔΕΔΔΗΕ που τρέχει ήδη διασταυρώσεις για τον εντοπισμό καταναλωτών που κλέβουν ηλεκτρικό ρεύμα αξιοποιώντας πληροφορίες από το δίκτυο, επιτόπιους ελέγχους αλλά και πλήθος καταγγελιών που κατατίθενται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Διαχειριστή.

Η συνεργασία αυτή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα εντοπισμού ρευματοκλοπών.

Οι παραβάσεις

Από τις αρχές του έτους έχουν εντοπιστεί πάνω από 15.500 περιπτώσεις ρευματοκλοπών, με τον ΔΕΔΔΗΕ να εφαρμόζει νέου τύπου ελέγχους αξιοποιώντας οργανωμένες δράσεις, ψηφιακά εργαλεία και έξυπνους μετρητές.

Τα περισσότερα κρούσματα εμφανίζονται τους θερινούς μήνες, σε περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση, με τα ποσοστά πιθανών ή διαπιστωμένων ρευματοκλοπών να φτάνουν: 41,7% στην Ικαρία, 37,8% στη Μύκονο, 22,3% στη Ρόδο, 15,7% στην Κω, 15% στο Ρέθυμνο, 12,9% στην Τήνο, 12,6% στη Σαντορίνη, 12,5% στην Πάρο, 9,4% στον Άγιο Νικόλαο, 8,3% στο Ηράκλειο, 7,5% στα Χανιά και 5,8% στη Νάξο.

Τα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές

Τα πρόστιμα για όσους καταναλώνουν ρεύμα χωρίς να πληρώνουν έγιναν πιο τσουχτερά από την 1η Ιουλίου 2025.

Για κάθε κιλοβατώρα που καταναλώθηκε χωρίς πληρωμή, ένας οικιακός καταναλωτής θα επιβαρύνεται με 49,453 λεπτά, από 47,217 λεπτά τον Ιούνιο ενώ για τους εμπορικούς καταναλωτές το χρηματικό πρόστιμο αυξάνεται στα 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 54,121 λεπτά.

Για τους εμπορικούς καταναλωτές, η χρέωση ανεβαίνει στα 56,4 λεπτά από 54,121 λεπτά.

Για τους δικαιούχους του ΚΟΤ, οι χρηματικές ποινές διαμορφώνονται σε 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 15,371 έως 28,663 λεπτών τον Ιούνιο.

Πηγή: ot.gr