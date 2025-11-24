Το Δώρο Χριστουγέννων περιμένουν πολλοί μισθωτοί για να μπορέσουν να κάνουν τα απαραίτητα ψώνια λόγω των ημερών. Μάλιστα, φέτος νωρίτερα θα πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους, καθώς η 21η Δεκεμβρίου, η οποία είναι η καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του, πέφτει Κυριακή. Έτσι, οι εργοδότες οφείλουν να έχουν ήδη ολοκληρώσει την καταβολή πριν από την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, ώστε να μη θεωρηθεί εκπρόθεσμη.

Στο συγκεκριμένο άρθρο με τη βοήθεια της Επιθεώρησης Εργασίας θα δούμε ποιοι το δικαιούνται και πόσα χρήματα.

Ποιοι θα πάρουν Δώρο Χριστουγέννων

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται από τους εργοδότες τους λαμβάνουν Δώρο Χριστουγέννων. Αυτό είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθια θα λάβουν ποσό ίσο με 25 ημερομίσθια.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφ’ όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη διήρκησε ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για όσους από τους μισθωτούς η σχέση εργασίας τους δεν διήρκεσε όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα καταβάλλεται αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων, ίση με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

Στο χρόνο διάρκειας της εργασιακής σχέσης δεν υπολογίζονται: