Με το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί, αυτή την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 η μαθητική εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ της Σπάρτης».

Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 1ου και του 2ου ΓΕΛ Σπάρτης γράφουν για τα θέματα που απασχολούν τους νέους της ηλικίας τους, εξερευνούν την ένδοξη ιστορία του τόπου τους και συναντούν σύγχρονους Σπαρτιάτες οι οποίοι μιλάνε για την πόλη που αγαπούν και τους εμπνέει.

Στις σελίδες της μαθητικής εφημερίδας θα διαβάσουμε:

ΕΡΕΥΝΑ: Το 55% των νέων δηλώνουν περήφανοι για την πόλη τους, αλλά το 48% απαντά ότι δεν θα επιστρέψει μόνιμα καθώς οι συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Λειψυδρία, ερημοποίηση, υπεράντληση των φυσικών πόρων, μείωση γονιμότητας. Ο γεωπόνος Σταύρος Αραχωβίτης εξηγεί τι πρέπει να κάνουμε.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ: Μας υπηρετεί ή την υπηρετούμε;

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Ο αγαπημένος καλλιτέχνης της ραπ Anser (Γιάννης Γιαννακόπουλος), γέννημα- θρέμα της Σπάρτης μιλάει για την απόφασή του να επιστρέψει στην πατρώα γη και την έμπνευση που αντλεί από τον τόπο του.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: Η πόλη με τα περισσότερα θεματικά μουσεία, το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης και ο Μυστράς σήμερα.

Το έργο του εικαστικού του εικαστικού Παναγιώτη Τανιμανίδη κοσμεί το εξώφυλλο της Μαθητικής Εφημερίδας.

Οι Μαθητικές Εφημερίδες που έχουν κυκλοφορήσει ως ένθετα με το BHMA είναι διαθέσιμες και σε ηλεκτρονική μορφή στην ομώνυμη ενότητα του ψηφιακού «ΒΗΜΑΤΟΣ» εδώ.

