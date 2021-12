Χονγκ Κονγκ – Φωτιά στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου – Εκατοντάδες εγκλωβισμένοι

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε από την πυρκαγιά που ξέσπασε στον ουρανοξύστη World Trade Center του Χονγκ Κονγκ, στην εμπορική συνοικία Κόσγουεϊ Μπέι, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι δεκάδες άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στο κτίριο.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στις 12:37 το μεσημέρι, τοπική ώρα, την ώρα του μεσημεριανού διαλλείματος για πολλούς εργαζόμενους.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της εφημερίδας South China Morning Post, περισσότεροι από 300 άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στην ταράτσα του ουρανοξύστη. Μεταξύ των εγκλωβισμένων είναι άνθρωποι που είχαν πάει για ψώνια ή σε κάποιο εστιατόριο του κτιρίου αυτού των 38 ορόφων, μέσα στο οποίο υπάρχουν γραφεία, εμπορικά καταστήματα και εστιατόρια.

Πυροσβέστες προσπαθούν να κατασβέσουν τη φωτιά, ενώ έχουν στήσει σκάλες προκειμένουν να σώσουν τους εγκλωβισμένους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου 100 άνθρωποι μεταφέρθηκαν από ένα εστιατόριο στην ταράτσα, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά και η αίθουσα του εστιατορίου γέμισε καπνό, όπως μετέδωσε το τοπικό δίκτυο RTHK.

#BREAKING: A huge fire broke out noon today at the World Trade Center in Causeway Bay, #HongKong, trapping around 100 people. Heavy smoke is seen billowing from the building which was undergoing a decoration. Rescue is going on. pic.twitter.com/LwjGdndj16

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) December 15, 2021