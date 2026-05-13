Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα, Τετάρτη 13/5 οι φοιτητές των πανεπιστημίων όλης της χώρας για τη διεξαγωγή των ετήσιων φοιτητικών εκλογών.

Οι φετινές εκλογές διεξάγονται σε κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης, με τις παρατάξεις να συγκρούονται για την «επόμενη ημέρα» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η αναθεώρηση του άρθρου 16, η ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, η ασφάλεια εντός των ιδρυμάτων και η φοιτητική μέριμνα αποτελούν την αιχμή του δόρατος στην προεκλογική ατζέντα.

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 και θα κλείσουν στις 19:00, ενώ, ως είθιστε, τα μαθήματα έχουν ανασταλεί. Για να ψηφίσουν οι φοιτητές πρέπει να αποδείξουν επίσημα έγγραφα ταυτοποίησής τους (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για ακόμα μια χρονιά, η έκδοση ενιαίων αποτελεσμάτων φαντάζει απίθανη, καθώς οι παρατάξεις αναμένεται να προχωρήσουν σε χωριστές καταμετρήσεις.