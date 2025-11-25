Το delivery είναι η εύκολή λύση, όμως κοστίζει και στην τσέπη σου και στην υγεία σου. Υπάρχουν τρόποι να φτιάξεις γρήγορα, υγιεινά και νόστιμα πιάτα χωρίς να χρειάζεται να σπαταλήσεις ώρες στην κουζίνα. Το κλειδί είναι να έχεις τα σωστά εργαλεία και λίγη οργάνωση — και ξέρουμε όλοι ότι οι σωστές ηλεκτρικές συσκευές κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη.

Σκέψου για παράδειγμα έναν φούρνο που ψήνει τα πάντα γρήγορα ομοιόμορφα, ένα airfryer που σου χαρίζει τραγανό αποτέλεσμα χωρίς περιττό λάδι, μια κουζινομηχανή που ζυμώνει και κόβει σε δευτερόλεπτα, ή ένα μπλέντερ που μετατρέπει κάθε φρούτο και λαχανικό σε υπέροχα smoothies και σάλτσες. Με αυτές τις συσκευές στην κουζίνα σου, ακόμα και οι πιο «busy» μέρες μπορούν να συνοδευτούν από πεντανόστιμα πιάτα χωρίς άγχος. Ας δούμε λοιπόν 5 εύκολες συνταγές που θα κάνουν την καθημερινότητά σου πιο νόστιμη και χαλαρή.

1.Μακαρόνια με σάλτσα ντομάτας και βασιλικό σε 20’

Αν έχεις λίγα λεπτά, η λύση είναι μια κλασική αλλά γρήγορη σάλτσα ντομάτας. Σε μια κατσαρόλα βάζεις 1 κουτί ντομάτες κονκασέ, 1 σκελίδα σκόρδο, λίγο αλάτι, πιπέρι και φρέσκο βασιλικό. Αν θέλεις ακόμα πιο γρήγορα, μπορείς να πολτοποιήσεις τα υλικά στο μπλέντερ για να γίνουν ομοιόμορφη σάλτσα σε δευτερόλεπτα. Βράσε τα μακαρόνια σου, ανακάτεψε με τη σάλτσα και πρόσθεσε τριμμένη παρμεζάνα. Γεύση που θυμίζει εστιατόριο, χωρίς να χρειαστείς πάνω από 20 λεπτά.

2.Κινόα με λαχανικά και ρεβίθια stir-fry

Η κινόα είναι ιδανική για γρήγορα και θρεπτικά γεύματα, και συνδυάζεται τέλεια με λαχανικά και ρεβίθια. Βράσε 1 φλιτζάνι κινόα σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας. Εν τω μεταξύ, σε ένα μεγάλο τηγάνι ζέστανε 1 κ.σ ελαιόλαδο και πρόσθεσε ψιλοκομμένα λαχανικά της αρεσκείας σου όπως καρότα, πιπεριές, κολοκυθάκι ή ακόμη και μπρόκολο. Σόταρε για 5-7 λεπτά μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν. Πρόσθεσε 1 φλιτζάνι βρασμένα έτοιμα ρεβίθια, λίγη σόγια σος, χυμό λεμονιού και 1 κ.γ. μέλι. Ανακάτεψε καλά και σέρβιρε την κινόα ανακατεμένη με τα λαχανικά και τα ρεβίθια. Το αποτέλεσμα είναι ένα γεύμα γεμάτο πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και γεύση, που μπορείς να ετοιμάσεις σε λιγότερο από 30 λεπτά, ιδανικό για lunchbox ή για ένα γρήγορο δείπνο.

3.Σπιτική «υγιεινή» πίτσα

Τις μέρες που λαχταράς κάτι «αμαρτωλό», μπορείς να φτιάξεις την παρακάτω healthy παραλλαγή της αγαπημένης σου πίτσας. Τι χρειάζεσαι: Αραβική πίτα ή πίτα για σουβλάκι, σάλτσα ντομάτας, τριμμένο τυρί, γαλοπούλα και ψιλοκομμένα λαχανικά της αρεσκείας σου όπως κρεμμύδι, πιπεριά, μανιτάρια ή ακόμη και κολοκυθάκι. Χρησιμοποίησε την πίτα σαν βάση και πρόσθεσε από πάνω τη σάλτσα ντομάτας, το τριμμένο τυρί, τη γαλοπούλα και τα ψιλοκομμένα λαχανικά. Ψήσε στο φούρνο ή στο airfryer μέχρι να λιώσει το τυράκι και η πίτσα είναι έτοιμη!

4.Μελιτζάνες στο airfryer με τρία υλικά σε 30΄

Θα χρειαστείς δύο μελιτζάνες, 150 γρ. σάλτσα ντομάτας (αν βαριέσαι να πολτοποιήσεις ντομάτες μπορείς να χρησιμοποιήσεις και έτοιμη από το super market), λίγο ελαιόλαδο και κίτρινο τυρί τριμμένο. Αρχικά κόβεις τις μελιτζάνες κατά μήκος και με ένα μαχαίρι χαράζεις χιαστί την σάρκα τους. Τις μεταφέρεις στον κάδο του airfryer, τις αλείφεις με ελαιόλαδο και ψήνεις για 25 περίπου λεπτά στους 180°C. Τις βγάζεις και προσθέτεις στην επιφάνειά τους την σάλτσα ντομάτας και το τριμμένο τυρί. Ψήνεις για άλλα πέντε λεπτάκια μέχρι να λιώσει το τυρί και σερβίρεις.

5.Κοτόπουλο με λαχανικά στον φούρνο

Για ένα πιάτο που σε χορταίνει και ταυτόχρονα είναι εύκολο, τίποτα δεν συγκρίνεται με τον φούρνο. Κόψε 2 στήθη κοτόπουλου, πατάτες, καρότα και κολοκυθάκια σε μικρά κομμάτια. Φτιάξε ένα μείγμα από ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, 1 κ.σ. μουστάρδα και τον χυμό ενός λεμονιού. Περίχυσε το φαγητό σου, ρίξε και ένα ποτήρι ζεστό νερό και ψήσε στον φούρνο για περίπου 1 ώρα στους 200°C. Η μαγεία του φούρνου είναι ότι ψήνει όλα τα υλικά ομοιόμορφα, κρατώντας τα ζουμερά και νόστιμα.

Καλή απόλαυση!