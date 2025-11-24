Ο Ολυμπιακός ΣΦΠ κυκλοφόρησε μια συλλεκτική εμφάνιση αφιερωμένη στα 100 χρόνια ιστορίας του συλλόγου. Η εμφάνιση είναι φυσικά σε ερυθρόλευκες αποχρώσεις, ενώ φέρει το επετειακό σήμα του Ολυμπιακού.

Όσοι ενδιαφέρονται θα μπορούν να την κάνουν δική τους από την ερχόμενη Τετάρτη είτε από τον τμήμα μελών και φιλάθλων είτε μέσα από το επίσημο κατάστημα.

Η ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού

Μας το ζητήσατε και το κάναμε πράξη. Έρχεται η επετειακή φανέλα του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού για τα 100 χρόνια! Μια συλλεκτική δημιουργία αφιερωμένη στον πρώτο αιώνα του Θρύλου.

Γεννημένη στο λιμάνι, πλεγμένη με θρύλους. 100 χρόνια στιγμές. Μία φανέλα για να τις χωρέσει όλες. Για όσους γεννήθηκαν Θρύλοι και για όσους έγιναν μέσα απ’ αυτήν. Ένα σύμβολο πίστης και ταυτότητας για κάθε φίλαθλο του κορυφαίου πολυαθλητικού συλλόγου.

Διαθέσιμη από την Τετάρτη (26/11, 14:00):

-Τμήμα Μελών/Φιλάθλων καθημερινά, ώρες 10:00-18:00.

-Από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π. (olympiacossfp.shop) όλο το 24ωρο.

-Για αποστολές στο εξωτερικό: 2111007060.

Τιμή: 80€ | 70€ για τα Μέλη