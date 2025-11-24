Συγκλονισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Ηράκλειο της Κρήτης εξαιτίας του θανάτου ενός κοριτσιού, μόλις 2 ετών που «έφυγε» ξαφνικά μέσα από την αγκαλιά της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris, όλα συνέβησαν χθες το απόγευμα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025, όταν το κοριτσάκι ήταν στην αγκαλιά της μητέρας του που βρισκόταν στο αυτοκίνητο της οικογένειας.

Κάποια στιγμή, το 2χρονο παιδί ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε. Άμεσα οι γονείς του το μετέφεραν στο Βενιζέλειο νοσοκομείο με τους γιατρούς να επιχειρούν μάταια να το επαναφέρουν στη ζωή.

Όπως διαπιστώθηκε το άτυχο κοριτσάκι είχε υποστεί ανακοπή.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris, το μωρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.