Τοποθετήθηκε το πρωί της Παρασκευής 21/11 στην πλατεία Συντάγματος το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δέντρο, που θα αποτελέσει το κεντρικό στολίδι της Αθήνας για τα Χριστούγεννα.

Το δέντρο, που ήρθε από τη Βιτύνα Αρκαδίας, αναμένεται να φωταγωγηθεί, όπως είπε ο δήμαρχος Χάρης Δούκας πριν λίγες μέρες, στις 27 Νοεμβρίου.

«Ευχαριστούμε την Βυτίνα, το δέντρο θα έρθει από εκεί, 27/11 θα γίνει η φωταγώγηση, καιρού επιτρέποντος. Θα ξεκινήσει και η φωταγώγηση των δρόμων. Ήδη, όπως θα έχετε παρατηρήσει σε κεντρικούς δρόμους έχουμε βάλει χριστουγεννιάτικο στολισμό, έχουμε ξεκινήσει για να είμαστε έτοιμοι. Τεστάρουμε από τώρα για να είμαστε έτοιμοι, να είναι η Αθήνα πανέμορφη» είπε χαρακτηριστικά.

Όταν τα Χριστούγεννα θα τελειώσουν το το δέντρο θα γίνει δωρεά στο τμήμα Ξυλογλυπτικής της Σχολής Καλών Τεχνών.

Άρωμα Χριστουγέννων και στη Θεσσαλονίκη

Σε ρυθμούς Χριστουγέννων μπαίνει σιγά- σιγά η Θεσσαλονίκη καθώς χθες αργά το απόγευμα (20/11) έφτασε στην πλατεία Αριστοτέλους το χριστουγεννιάτικο έλατο.

Πρόκειται για ένα έλατο ύψους 18 περίπου μέτρων το οποίο ήρθε στην Αριστοτέλους από το Παλαιοχώρι Αρναίας του Δήμου Αριστοτέλη στη Χαλκιδική.

Σήμερα από νωρίς το πρωί υπάλληλοι του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν τις απαραίτητες εργασίες για το στήσιμο του δέντρου. Με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, το δέντρο σταθεροποιήθηκε και πήρε τη θέση του στην καρδιά της πόλης αναφέρει το grtimes.

Σημειώνεται πως παρά την έντονη βροχόπτωση κατά τις πρωινές ώρες, οι υπάλληλοι του Δήμου συνέχισαν τις απαραίτητες εργασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η σταθεροποίηση του δέντρου. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν στολίδια και λαμπιόνια ώστε να είναι όλα έτοιμα ενόψει της 3ης Δεκεμβρίου, όταν και θα γίνει η φωταγώγησή του με συναυλία του Αντώνη Ρέμου.