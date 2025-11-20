Ισπανικό δικαστήριο διέταξε τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, να καταβάλει πάνω από 540 εκατομμύρια ευρώ σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, με το δικαστήριο να κρίνει ένοχο τον αμερικανικό κολοσσό για «αθέμιτο ανταγωνισμό» και για παραβίαση των κανονισμών προστασίας δεδομένων – μια απόφαση που ενδέχεται να αποτελέσει ορόσημο.

Η μήνυση στη Meta αφορούσε τη χρήση δεδομένων χρηστών μεταξύ 2018 και 2023 χωρίς τη συγκατάθεσή τους για τη δημιουργία εξατομικευμένων διαφημιστικών προφίλ και για τεράστιο κέρδος εις βάρος των ισπανικών μέσων ενημέρωσης που τηρούσαν την νομοθεσία περί απορρήτου. Η αγωγή κατατέθηκε από πολλά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων μελών της Ένωσης Μέσων Ενημέρωσης (AMI), τα οποία χαιρέτισαν την απόφαση ως «μια κρίσιμης σημασίας νίκη για τη δημοσιογραφία, τον ανταγωνισμό και τη δημοκρατία».

Το Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης διέταξε τη Meta να καταβάλει 479 εκατομμύρια ευρώ σε 87 Ισπανούς ψηφιακούς εκδότες και πρακτορεία ειδήσεων που είναι μέλη της AMI για την απόκτηση σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω διαφημίσεων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram κατά παράβαση του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), υπογραμμίζεται σε δελτίο τύπου.

Η απόφαση αναφέρει επίσης περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ από μη εισπραχθέντες νόμιμους τόκους, επιπλέον αυτού του ποσού, καθώς και αποζημίωση για το πρακτορείο Europa Press, το οποίο δεν είναι μέλος της AMI. Η Meta, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, την οποία έκρινε «αβάσιμη» και η οποία «αγνοεί σκοπίμως τον τρόπο λειτουργίας της διαδικτυακής διαφημιστικής βιομηχανίας».

Ο τεχνολογικός γίγαντας ισχυρίστηκε ότι «τηρεί όλους τους νόμους» και «παρέχει στους χρήστες μια σειρά από εργαλεία για να ελέγχουν την εμπειρία τους στις υπηρεσίες μας».

Αποκλεισμός της Meta ανηλίκων στην Αυστραλία

Η Meta θα αποκλείσει τους έφηβους και τα παιδιά κάτω των 16 ετών στην Αυστραλία από τις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης ήδη από τις 4 Δεκεμβρίου, έξι ημέρες προτού τεθεί σε ισχύ νόμος ο οποίος απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά κάτω από την ηλικία αυτή.

«Από σήμερα η Meta ενημερώνει τους Αυστραλούς χρήστες που πιστεύει ότι είναι 13 με 15 ετών ότι θα χάσουν την πρόσβαση στο Instagram, το Threads και το Facebook», ανακοίνωσε η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία. Ενώ πρόσθεσε, ότι «Θα αρχίσει να μπλοκάρει τη δημιουργία νέων λογαριασμών από πρόσωπα ηλικίας κάτω των 16 ετών και να εμποδίζει την πρόσβαση στους ήδη υπάρχοντες από τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ προβλέπει να διαγράψει όλους τους λογαριασμούς που είναι γνωστό ότι ανήκουν σε παιδιά κάτω των 16 ετών ως τις 10 Δεκεμβρίου», διευκρίνιζε η ανακοίνωση.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι ζητεί από τους νεαρούς χρήστες των πλατφορμών της να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ώστε να μπορέσουν να ενημερωθούν όταν θα μπορούν να αποκτήσουν και πάλι λογαριασμό.

Παράλληλα τους ενημέρωσε ότι μπορούν να κατεβάσουν και να σώσουν τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τα μηνύματά τους προτού κλείσει ο λογαριασμός τους, αν και διαβεβαίωσε ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους «ακριβώς όπως τους άφησαν»,, μόλις γίνουν 16 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κυβέρνησης, στην Αυστραλία υπάρχουν περίπου 350.000 χρήστες του Instagram και 150.000 χρήστες του Facebook ηλικίας 13 με 15 ετών.

Από τις 10 Δεκεμβρίου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αυστραλία είναι υποχρεωμένα να αποκλείσουν τους χρήστες που είναι κάτω των 16 ετών. Σε περίπτωση παράβασης κινδυνεύουν με πρόστιμο σχεδόν 28 εκατ. ευρώ (49,5 εκατ. δολάρια Αυστραλίας).

«Συμμεριζόμαστε τον στόχο της αυστραλιανής κυβέρνησης να δημιουργήσει ασφαλείς και κατάλληλες για την ηλικία διαδικτυακές εμπειρίες, αλλά ο αποκλεισμός των εφήβων από τους φίλους και τις κοινότητές τους δεν είναι η απάντηση», υποστήριξε η Meta.

Η εταιρεία θα ήθελε έναν νόμο που θα προέβλεπε ότι τα παιδιά κάτω των 16 ετών θα πρέπει να έχουν την έγκριση των γονιών τους για να αποκτήσουν λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Την αυστραλιανή νομοθεσία, μία από τις πιο αυστηρές παγκοσμίως στα χαρτιά, παρακολουθούν στενά άλλες χώρες που επιδιώκουν επίσης να ορίσουν πλαίσια για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα παιδιά.

Ωστόσο πολλοί ειδικοί εκτιμούν ότι ο νόμος αυτός είναι κυρίως συμβολικός εξαιτίας των δυσκολιών στην επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών του διαδικτύου.