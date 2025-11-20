Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης απηύθυνε χαιρετισμό στην ημερίδα με θέμα: «Κοινωνική Συνοχή & Περιφερειακή Ανάπτυξη».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με στόχο την παρουσίαση σύγχρονων πρωτοβουλιών και καλών πρακτικών που ενισχύουν την κοινωνική πολιτική και συμβάλλουν στη δίκαιη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας.

Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε εισαγωγικά και απηύθυνε χαιρετισμό η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ενώ στη συνέχεια ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, τον Πρόεδρο ΕΝΠΕ και Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γεώργιο Χατζημάρκο, τον Α’ Αντιπρόεδρο ΚΕΔΕ και Δήμαρχο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλλος κ.ά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, Βουλευτές, Περιφερειάρχες από όλη την χώρα, η Αντιπεριφερειάρχης Στρατηγικού Σχεδιασμού Σταυρούλα Αντωνάκου, οι Αντιδήμαρχοι Ανδριάνα Ζαρακέλη, Δημήτρης Αράπης, Κυριακή Μπουρδάκου, Δημήτρης Καρύδης, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Γιάννης Χατζηαλέξης και ο Πρόεδρος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. Γιάννης Βοϊδονικόλας.

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε στον χαιρετισμό του:

«Σας καλωσορίζω στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, έναν χώρο με μεγάλη ιστορική και πολιτιστική σημασία για την πόλη μας, για μια ημερίδα που «αγγίζει» την καρδιά της σύγχρονης δημόσιας πολιτικής: την κοινωνική συνοχή και την περιφερειακή ανάπτυξη.

Στον Πειραιά, την πόλη με το μεγάλο λιμάνι της χώρας, μια πόλη δυναμική, πολυπολιτισμική, με έντονη εμπορική και οικονομική δραστηριότητα, μια πόλη η οποία τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ραγδαία, με μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και ταυτόχρονα, μια πόλη με ανισότητες, (οι εφοπλιστές στην Ακτή Μιαούλη και η εργατική τάξη στις λαϊκές συνοικίες της Παλαιάς Κοκκινιάς και των Καμινίων) γνωρίζουμε καλά πόσο κρίσιμη είναι η κοινωνική συνοχή και ο τομέας της κοινωνικής πολιτικής.

Η υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων, η ενίσχυση των οικογενειών – με το δημογραφικό και το στεγαστικό πρόβλημα να είναι ιδιαιτέρως οξυμένα – η προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία, η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, η ισότητα των φύλων, τα θέματα δηλαδή με τα οποία καταπιάνεται η ημερίδα, πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών μας.

Όμως, η κοινωνική πολιτική, δεν είναι υπόθεση ενός μόνο θεσμού. Είναι μια ευθύνη, την οποία πρέπει να μοιραζόμαστε όλοι. Η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι κοινωνικοί φορείς. Γι’ αυτό και η λέξη – κλειδί είναι η συνεργασία.

Στον Δήμο Πειραιά, είμαστε υπερήφανοι διότι όλη η πόλη, η δημοτική αρχή, η Αντιπεριφέρεια Πειραιά, οι φορείς, η Εκκλησία, μεγάλες επιχειρήσεις, έχουμε αναπτύξει ένα «δίχτυ» προστασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας. Φυσικά, δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι, όταν εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στον δρόμο, όταν συμπολίτες μας με κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στην πόλη ή όταν νέες οικογένειες δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, εξαιτίας των υψηλών ενοικίων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τα Υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την πρωτοβουλία πραγματοποίησης αυτής της ημερίδας. Είναι σημαντικό για εμάς που γίνεται στον Πειραιά. Είναι σημαντικό ο δημόσιος αυτός διάλογος να συμβάλλει στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών που θα ενισχύουν την κοινωνική προστασία, σε μια περίοδο μάλιστα που η κοινωνία μας μετασχηματίζεται ραγδαία, σε οικονομικό, κοινωνικό και τεχνολογικό επίπεδο».

Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος Βίτσας συμμετείχε σε πάνελ συζήτησης, όπου παρουσίασε τις κοινωνικές δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, στα προγράμματα πρόληψης και κοινωνικής συνοχής, καθώς και στις υπηρεσίες που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Τόνισε παράλληλα, την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αυτών των δράσεων, επισημαίνοντας ότι η συνεχής αναβάθμιση των κοινωνικών πολιτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για έναν δήμο που στέκεται έμπρακτα στο πλευρό των κατοίκων του.