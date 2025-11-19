Ελεύθερη με τον περιοριστικό ορό της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της μία φορά τον μήνα, αφέθηκε μετά την απολογία της η 37χρονη αθλήτρια που είχε συμμετάσχει σε ολυμπιακούς αγώνες, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στο κύκλωμα με τις τηλεφωνικές απάτες.

Η κατηγορούμενη φέρεται να είχε βοηθητικό ρόλο στη δράση του κυκλώματος, συνδράμοντας τον αδελφό τη στον οποίο αποδίδεται ρόλος «εισπράκτορα»

Στη διάρκεια της απολογίας της η κατηγορούμενη αρνήθηκε την οποιαδήποτε εμπλοκή της στο κύκλωμα.

Υπενθυμίζεται ότι πέντε από τους 24 κατηγορούμενους που απολογήθηκαν την Τρίτη κρίθηκαν προφυλακιστέοι, με σύμφωνη γνώμη ανακριτών και εισαγγελέα. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, επέλεξε να μην τοποθετηθεί. Οι υπόλοιποι, μεταξύ των οποίων και ο υπαρχηγός, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι διάλογοι που «έκαψαν » την αθλήτρια και τον αδερφό της

Οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δείχνουν τον αδερφό της αθλήτριας να ζητά να χρησιμοποιήσει την κάρτα της ώστε να «περάσουν» αδήλωτα χρήματα, προσπαθώντας να τα νομιμοποιήσει.

Σε άλλη συνομιλία, συζητούν – με τον υπαρχηγό της σπείρας – για το «διχίλιαρο» που μόλις είχαν αποσπάσει από θύμα, ενώ σε φωτογραφίες-ντοκουμέντα ο αδερφός εμφανίζεται σε κατοικίες λίγο πριν ή λίγο μετά από ληστείες.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή πρώην αθλήτρια και ο αδελφός της να εμπλέκονται στο κύκλωμα.

Πώς παγίδευαν τα θύματα – Η μέθοδος «δήλωσης μετρητών»

Η οργάνωση επικοινωνούσε με πολίτες προσποιούμενη λογιστές που δήθεν έπρεπε να καταγράψουν ποσά ρευστού χρήματος που κατείχε ο καθένας στο σπίτι. Στη συνέχεια, αποστέλλονταν συνεργοί στο σπίτι των θυμάτων, ζητώντας να «φωτογραφίσουν» τα χρήματα – τα οποία φυσικά έκλεβαν.

Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία ηλικιωμένου θύματος, που είδε τον δήθεν «φωτογράφο» να εξαφανίζεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα με όλα τα μετρητά.

Μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό

Ο αδελφός της αθλήτριας ακούγεται σε άλλη συνομιλία να βρίσκεται στην Ιταλία κρατώντας 17.000 ευρώ, ζητώντας τρόπο να τα «γυρίσει» σε λογαριασμό χωρίς να φανούν οι συναλλαγές: «Δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα…»

Ολόκληροι οι διάλογοι – Η αθλήτρια & ο αδερφός της

– Αθλήτρια: Ναι.

– Αδερφός αθλήτριας: Κοιμάσαι;

– Αθλήτρια: Ναι. Για πες.

– Αδερφός αθλήτριας: Ααα.

– Αθλήτρια: Πες.

– Αδερφός αθλήτριας: Να σου βάλω λίγο στην κάρτα να πατήσεις εντάξει, αποδοχή;

– Αθλήτρια: Ααα.

– Αδερφός αθλήτριας: Γιατί η δικιά μου έχει κολλήσει.

– Αθλήτρια: Γιατί;

– Αδερφός αθλήτριας: Η δικιά μου κόλλησε. Δεν περνάει.

Ο αδερφός της αθλήτριας, η οποία είχε μεγάλη καριέρα και συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες, κατηγορείται πως άνηκε στο τμήμα εισπρακτόρων του επιχειρησιακού κέντρου.

– Αδερφός αθλήτριας: Έλα. Να σε ρωτήσω, άμα δώσω στην αδερφή μου μετρητά μπορεί να μου βάλει από σένα για να μην φαίνονται στην κάρτα μου ή όχι;

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Αν της δώσεις εσύ μετρητά ή εγώ;

– Αδερφός αθλήτριας: Εγώ. Για σένα.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Τι θες να πάρεις;

– Αδερφός αθλήτριας: Όχι, πρέπει να τα βάλω στην κάρτα να έχω για να μην… απλά δεν μπορώ να τα βάλω εγώ γιατί είναι μαύρα.

Σε φωτογραφίες ντοκουμέντο φαίνεται ο αδερφός να φτάνει σε μία ακόμα ληστεία.

– Υπαρχηγός: Έλα. Το τσιμπήσαμε το διχίλιαρο; (γελάει)

– Αδερφός αθλήτριας: Τι μ*** είναι οι άλλοι ρε π***; Έτσι όπως τα κάνουνε… Κι αυτά που πήρα πολλά είναι.

– Υπαρχηγός: Τσιμπήσαμε το διχίλιαρο εμείς;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

– Υπαρχηγός: Μπράβο αγόρι μου. Έλα παιδί μου! (γελάει) Καλά έκανες. Στον κόπο μας είναι αυτό.

– Αδερφός αθλήτριας: Ένας φίλος μου ‘δωσε κάτι λεφτά να τα πάρουνε.

– Άγνωστος: Πόσα;

– Αδερφός αθλήτριας: Δεκαεφτά.

– Άγνωστος: Δεκαεφτά κάπα;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Μπορούμε ή όχι;

– Άγνωστος: Πωωω. Όχι, όχι. Με τίποτα.

– Αδερφός αθλήτριας: Δεν ξέρεις κάπου να πάμε;

– Άγνωστος: Θα ζητήσουν προμήθεια όπου και να πάμε.

– Αδερφός αθλήτριας: Ε ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε; Προμήθεια.

– Άγνωστος: Το ποσό μεταφέρθηκε μέσω τράπεζας ή έτσι;

– Αδερφός αθλήτριας: Όχι, όχι.

– Άγνωστος: Δεν μπορείς να το αποδείξεις δηλαδή;

– Αδερφός αθλήτριας: Ε όχι. Για να σου λέω…

– Άγνωστος: Σαν κι εμένα την πάτησες ε;

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι.

Έκαναν επιλογή θυμάτων

Στο επιχειρησιακό μέρος, η οργάνωση είτε διασκορπιζόταν σε σημεία της πόλης ώστε άμεσα μετά το τηλεφώνημα πηγαίνει συνεργός τους και πριν το θύμα καταλάβει τι έγινε να δίνει τα λεφτά, είτε έκανε κάστινγκ… θυμάτων.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Μήπως δουλέψουμε και Εκάλη από ‘κει.

– Αδερφός αθλήτριας: Τι; Σάλια;

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Εκάλη, Εκάλη. Ροδόπης. Περιοχή Ροδόπης. Εκεί έχει πολύ χρήμα.

– Αδερφός αθλήτριας: Ναι. Ε καλά εκεί όμως δεν είναι… Είναι περίεργα.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Όχι ρε. Αντίθετα. Εκεί δεν έχει κάμερες. Όλο δάσος είναι και μ****ς. Και δεν έχει κάμερες.

– Αδερφός αθλήτριας: Καλά, την άλλη φορά δεν μου ‘λεγες για το (…) ότι πήγανε Εκάλη… αφού είναι φουλ κάμερες σ’ όλα τα σπίτια.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Όχι Εκάλη ρε. Φιλοθέη πήγαν αυτοί. Φιλοθέη πήγανε.

– Αδερφός αθλήτριας: Και στην Εκάλη έχει πάντως.

– Επικεφαλής εισπρακτόρων: Όχι, όχι. Φιλοθέη.

– Αδερφός αθλήτριας: Πρέπει πάντως να έχω ή να νοικιάσουμε, κάτι να βρούμε, ένα μηχανάκι πιο γρήγορο γιατί με το δικό μου δεν πάει. Πάει με εβδομήντα…