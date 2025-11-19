Σοκαριστικές αποκαλύψεις έρχονται στο 12ο επεισόδιο της νέας δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:00.

Η σειρά που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ προβάλλεται κάθε Κυριακή με Τρίτη στις 21:00 στο MEGA. Στο σημερινό επεισόδιο, η Αρετή αρχίζει να κατανοεί τη συμπεριφορά του Οδυσσέα, μετά τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του πατέρα του.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος, έχοντας αλλάξει στάση, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο δώρο στον εγγονό και τη νύφη του.

«Μια νύχτα μόνο»: Τι θα δούμε στο 12ο επεισόδιο (Τετάρτη 19/11)

Οι αποκαλύψεις για τον θάνατο του πατέρα του Οδυσσέα και τις συνέπειες που μπορεί να είχε στην ψυχολογία του, βάζουν την Αρετή σε σκέψεις. Για πρώτη φορά αρχίζει να κατανοεί τη συμπεριφορά του.

Η Όλγα Ευθυμίου διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο στα έργα της εταιρείας από αυτόν που θεωρεί ο Οδυσσέας πως της αναλογεί. Εν τω μεταξύ, οι προετοιμασίες για το ετήσιο πάρτι της εταιρείας συνεχίζονται. Από την άλλη, ο Άλκης, που γνωρίζει για την παράνομη σχέση του γαμπρού του, τον εκβιάζει με τη φωτογραφία που έχει, ώστε ο ίδιος να παραμείνει στο σπίτι και στην εταιρεία.

Παράλληλα, ο Νταγιάννος, έχοντας αλλάξει στάση, αποφασίζει να κάνει ένα μεγάλο δώρο στον εγγονό και τη νύφη του. Επισκέπτεται συμβολαιογράφο για να είναι όλα έτοιμα για το σπίτι που θέλει να παραχωρήσει στη νύφη του.

Τον ίδιο συμβολαιογράφο έχει επισκεφτεί όμως και ο Πωλ, για να ερευνήσει το ενδεχόμενο να πουλήσει το μερίδιο του από την ERGAN, μια πληροφορία που μπορεί να φανεί χρήσιμη στον Νταγιάννο.

Δείτε το trailer

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA