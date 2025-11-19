Μια γυναίκα επιτυχημένη, μια γυναίκα στην κορυφή της επαγγελματικής της πορείας, μια σύζυγος, μια μητέρα, γύρω στα 50… Από εκεί πιάνεται η Πενέλοπε Σκίνερ, η πιο σημαντική ίσως φεμινίστρια Βρετανίδα συγγραφέας, και με την αιχμηρή γραφή της φτιάχνει την ιστορία της «Linda». Γιατί το success story της ηρωίδας της εξελίσσεται σε μια εκκωφαντική πτώση. Πολλά τα εμπόδια και τα ταμπού: ηλικία, σεξισμός, εμφάνιση, ομορφιά. Η Ελένη Σκότη με τη ρεαλιστική της ματιά σκηνοθετεί τη Μυρτώ Αλικάκη στον ρόλο της Λίντα.
Παίζουν: Μυρτώ Αλικάκη, Μιχάλης Μαρκάτης, Χριστίνα Μαριάνου, Ηρώ Πεκτέση, Γιώργος Σαββίδης, Μαριέλα Δουμπού, Αλκης Κούρκουλος (επί οθόνης). Φωνή: Ελένη Μελιγκάρη
Συντελεστές: Μετ.: Γ. Χατζηνικολάου, Σκην/σία: Ε. Σκότη, Σκηνικά-Συνεργάτης σκην/σίας: Γ. Χατζηνικολάου, Κοστούμια: Μ. Αναματερού, Φωτισμοί: Α. Παναγιωτόπουλος, Μουσική-Sound design: Α. Παπακωνσταντίνου, Φωτ.-τρέιλερ: Π. Σκαφίδας, Β. σκηνοθέτιδας: Ε. Μελιγκάρη, Β. Ιωαννίδου, Ε. Αλπανίδου, Β. ενδυματολόγου: Ε. Κατσού, Σχεδ. οπτικής ταυτότητας: Ι. Κ. Τσίγκας, Δ/νση παραγωγής: Μ. Αναματερού, Εκτ. παραγωγής: Μ. Φιλοπούλου, Παραγωγή: Ομάδα Νάμα
Info
Θέατρο: Επί Κολωνώ, Ναυπλίου 12 & Λένορμαν 94, Αθήνα, τηλ.: 210 5138067
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 9 Οκτωβρίου – 14 Δεκεμβρίου
Παραστάσεις: Πέμ.-Σάβ.: 21:15 Σάβ.-Κυρ.: 18:15
Διάρκεια: 120΄
Εισιτήριο: 22€-25€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Linda» από το inTickets.