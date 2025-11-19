Μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία, ιδωμένη με ευαισθησία αλλά και με μια υφέρπουσα σκληρότητα, φέρνει στη σκηνή ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με την επιλογή του έργου, την καίρια σκηνοθεσία του και την ολιστική του ερμηνεία. Μέσα από τον ρόλο του παχύσαρκου, αυτοκαταστροφικού και νοσηρού Τσάρλι, ξετυλίγει το κουβάρι της ανθρώπινης αδυναμίας και παραίτησης από τη ζωή. Ο ήρωάς του, μέσα από προσωπικές διαδρομές, ψάχνει να βρει, να αγαπήσει ή να «σκοτώσει» τις φάλαινες μέσα του, για να καταφέρει να βγει στο φως – να λυτρωθεί.

Παίζουν: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Γεωργία Μεσαρίτη, Βασίλης Ντάρμας, Τζωρτζίνα Παλαιοθόδωρου, Ειρήνη Σταματίου

Συντελεστές: Συγγραφέας: Σάμιουελ Ντ. Χάντερ, Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Θεατρική απόδοση: Αντώνης Γαλέος, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου, Σκηνικά: Αθανασία Σμαραγδή, Κοστούμια: Αγις Παναγιώτου, Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα, Βοηθός σκηνοθέτη: Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Επιμέλεια μαλλιών-Μακιγιάζ: Εύα Τόμπρου/Le Boudoir, Εφέ: Αδελφοί Αλαχούζοι, Διεύθυνση παραγωγής: Ιωάννης Παντελίδης





Info

Θέατρο: Νέος Ακάδημος, Ιπποκράτους 17, Αθήνα, τηλ.: 210 3625119

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 15 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00, Πέμ.- Σάβ.: 21:00, Σάβ.: 18:00, Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 15€-30€



