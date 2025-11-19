Ενα κείμενο σπάνιας ευφυΐας και γλωσσικής πυκνότητας του επιδραστικού συγγραφέα Ιβάν Βιριπάγιεφ ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από την παράσταση που σκηνοθετεί η Ταμίλλα Κουλίεβα, η οποία κρατά έναν από τους τρεις ρόλους. Μαζί με τη Μαριάννα Κιμούλη και τον Χρήστο Στέργιογλου ερμηνεύουν τρεις επιστήμονες που καλούνται να συμμετάσχουν σε μια κλειστή έρευνα του ΑΙ το έτος 2028. Τις συνεντεύξεις κάνουν μέσω βίντεο η Ελλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας. Οι τρεις μονόλογοι που διαπλέκονται καταλήγουν σε ανομολόγητες αλήθειες.

Παίζουν: Ταμίλλα Κουλίεβα, Μαριάννα Κιμούλη, Χρήστος Στέργιογλου, AI – One: Ελλη Στάη, Παύλος Τσίμας

Συντελεστές: Μετάφραση-Απόδοση: Βεατρίκη Ψυχάρη, Σκηνοθεσία: Ταμίλλα Κουλίεβα, Σκηνικά: Γιώργος Γαβαλάς, Σχεδιασμός φωτισμών: Ελευθερία Ντεκώ, Σχεδιασμός κοστουμιών, Εικαστικά & amp, Video-Art: Νίκος Τσουκνίδας, Ενδυματολόγος: Λένα Μινά, Μουσική: Dof Twogee, Makeup artist: Χρύσα Ράικου, Φωτογράφος: Μαριλένα Αναστασιάδου, Βοηθός σκηνοθέτη: Aρτεμις Κυβέλου, Παραγωγή: Kolossaion Productions

Info

Θέατρο:Θέατρο Διάνα, Ιπποκράτους 7, Αθήνα, τηλ. 210 3626596

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 20 Οκτωβρίου – 29 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 15€-23€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Απόρρητο (New Constructive Ethics)» από το inTickets.