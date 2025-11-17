Μετά από πέντε χρόνια απουσίας και μια «ηχηρή» έξοδο εν μέσω πανδημίας, η Pizza Hut συνεχίζει τη μεγάλη επιστροφή της στην ελληνική αγορά.

Ό,τι ξεκίνησε πριν λίγους μήνες από το Παγκράτι, τώρα επεκτείνεται στη Νέα Σμύρνη, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τη διεθνώς αναγνωρισμένη αλυσίδα.

Pizza Hut: Η επιστροφή που παίρνει… γεύση ανάπτυξης

Ο χρόνος μετρά πλέον αντίστροφα για τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της Pizza Hut στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Σμύρνη. Οι εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και η λειτουργία του αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες ώρες, εντείνοντας την προσμονή των φίλων της διάσημης πίτσας.

Τον τελευταίο μήνα η εταιρεία είχε ήδη δημοσιεύσει αγγελίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την πρόσληψη προσωπικού, προκειμένου να στελεχώσει τη νέα μονάδα. Το κατάστημα αυτό αποτελεί το δεύτερο στη σειρά, μετά το κατάστημα στο Παγκράτι, με το οποίο η αλυσίδα έκανε την επίσημη επιστροφή της, «ανασταίνοντας» το κτήριο όπου παλιότερα βρισκόταν το γνωστό καφέ «Λέντζος».

Ποιος βρίσκεται πίσω από την επιστροφή της αλυσίδας

Η επαναφορά της Pizza Hut στην Ελλάδα πραγματοποιείται από τον κυπριακό όμιλο PHC, έναν από τους μεγαλύτερους παίκτες στον χώρο της εστίασης στην Κύπρο και την Ελλάδα.

Ο ίδιος όμιλος δρομολογεί και την επιστροφή της Burger King στην Αθήνα, επιχειρώντας δυναμική επέκταση πέρα από τα αεροδρόμια όπου μέχρι πρόσφατα περιοριζόταν η παρουσία της.

Η αποχώρηση εν μέσω πανδημίας

Τον Ιούλιο του 2020, όταν η πανδημία είχε ήδη δώσει ισχυρό πλήγμα στην εστίαση, ανακοινώθηκε το κλείσιμο και των 16 καταστημάτων της Pizza Hut στην Ελλάδα.

Η τότε διοίκηση είχε επισημάνει πως η δραστηριότητα δεν ήταν πλέον βιώσιμη λόγω των αλλεπάλληλων lockdown.

Το κύμα αυτό δεν ήταν ελληνική ιδιαιτερότητα, καθώς λίγο νωρίτερα είχε προηγηθεί η πτώχευση της NPC International, από τις μεγαλύτερες δικαιοδόχους της Pizza Hut στις ΗΠΑ.

Μια ιστορία 31 χρόνων στην Ελλάδα

Η σχέση της Pizza Hut με την Ελλάδα ξεκίνησε το 1989, όταν άνοιξε το πρώτο της κατάστημα στο Κεφαλάρι.

Μέχρι το 2015, η αλυσίδα είχε φτάσει τα 35 καταστήματα στη χώρα, υπό τα δικαιώματα της Food Plus.

Μετά από δεκαετίες παρουσίας, η νέα εποχή που διαμορφώνεται σήμερα φαίνεται να στηρίζεται σε πιο σταθερά θεμέλια — και σε μια αγορά που υποδέχεται ξανά με θέρμη το brand.

Πηγή: ot.gr