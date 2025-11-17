Πού να τοποθετήσω τα χρήματά μου; Είναι η πιο συχνή ερώτηση που μας απευθύνουν οι επενδυτές αναφέρει στον ΟΤ, ο Διευθυντής Επενδύσεων της Ηellas Fin AΕΠΕΥ, Αλέξανδρος Νικολόπουλος, ο οποίος εξηγεί ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί για μια επένδυση 10.000 ευρώ.

Η επενδυτική στρατηγική απαιτεί πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίου και προσεκτική στάθμιση κινδύνου. Το επιτοκιακό περιβάλλον παραμένει υψηλότερο του ιστορικού μέσου όρου, η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού είναι αργή, και οι χρηματιστηριακές αγορές εμφανίζουν αυξημένη συγκέντρωση σε συγκεκριμένους κλάδους και περιοχές.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρτοφυλάκιο 10.000 ευρώ πρέπει να επιδιώκει ανθεκτικότητα σε πολλαπλά σενάρια, χαμηλή συσχέτιση μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και ποιοτική έκθεση σε εταιρείες με ορατή κερδοφορία.

Η διάρθρωση που ακολουθεί βασίζεται σε έξι κατηγορίες, καθεμία με διακριτή λειτουργία στη διαχείριση κινδύνου και στην παραγωγή σταθερής, προσαρμοσμένης στον κίνδυνο απόδοσης.

1. Χρυσός

Ο χρυσός αποτελεί αξιόπιστο αντισταθμιστικό εργαλείο (hedge) σε περιόδους συστημικού κινδύνου και αβεβαιότητας. Εμφανίζει διαχρονικά χαμηλή συσχέτιση με μετοχικές και ομολογιακές αγορές και λειτουργεί ως σταθεροποιητής χαρτοφυλακίου όταν οι υπόλοιπες κατηγορίες υπόκεινται σε μεταβλητότητα. Δεν εξαρτάται από κερδοφορία εταιρειών ή νομισματική πολιτική, διατηρώντας αξία σε πληθωριστικά σενάρια.

2. Ομόλογα Κυμαινόμενου Επιτοκίου

Σε περιβάλλον αβέβαιης επιτοκιακής πορείας, τα floating-rate bonds μειώνουν δραστικά το duration risk, καθώς το κουπόνι τους προσαρμόζεται στις μεταβολές των επιτοκίων. Έτσι, παρέχουν προστασία από καθυστερήσεις στην αποκλιμάκωση των επιτοκίων και σταθερότερη πραγματική απόδοση. Αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για χαρτοφυλάκιο που επιδιώκει ισορροπία σε συνθήκες νομισματικής σύσφιξης.

3. Utilities (μετοχές κοινής ωφέλειας)

Ο κλάδος των εταιρειών κοινής ωφέλειας παρουσιάζει χαμηλότερη μεταβλητότητα από τον ευρύτερο δείκτη και διατηρεί προβλέψιμες ταμειακές ροές, ακόμη και σε περιόδους πληθωριστικής πίεσης. Μάλιστα λόγω της άνθησης του ΑΙ ,το οποίο θα χρειάζεται τεράστιες ποσότητες ενέργειας στο μέλλον, οι εταιρείες αυτές αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν .

4. S&P 500

Η έκθεση στον S&P 500 λειτουργεί ως ποιοτικός πυλώνας. Ο δείκτης ενσωματώνει επιχειρήσεις με υψηλή παραγωγικότητα, ισχυρά ισολογιστικά μεγέθη και συνεχή αύξηση κερδών σε μακροχρόνια

βάση. Η αμερικανική οικονομία παραμένει η πιο ευέλικτη και καινοτομική στον ανεπτυγμένο κόσμο, παρέχοντας σταθερότητα στην κερδοφορία των εταιρειών του δείκτη. Η κλαδική διασπορά του δείκτη βοηθά στον περιορισμό του κινδύνου και προσφέρει πρόσβαση σε επιχειρήσεις με επενδυτική βαθμίδα και υψηλή ικανότητα απορρόφησης μακροοικονομικών σοκ.

5. Ελληνική Αγορά

Η ελληνική αγορά παρουσιάζει διατηρήσιμη βελτίωση σε εταιρικά θεμελιώδη — μείωση δανεισμού, υψηλότερα περιθώρια και σταθερή αύξηση EBITDA. Οι εισηγμένες εταιρείες εμφανίζουν ισχυρές ταμειακές ροές, ενισχυμένη μερισματική κουλτούρα και ελκυστικές αποτιμήσεις σε σύγκριση με Ευρώπη και ΗΠΑ. Η οικονομία εισέρχεται σε επενδυτικό κύκλο 2025–2027 λόγω Ταμείου Ανάκαμψης, έργων υποδομών, ενεργειακών διασυνδέσεων και ψηφιακών αναβαθμίσεων, δημιουργώντας πολυετή ορατότητα εσόδων. Η επαναφορά σε επενδυτική βαθμίδα έχει μειώσει το country risk premium και βελτιώνει το κόστος κεφαλαίου, προσθέτοντας growth σε πραγματική θεμελιώδη βάση.

6. Αναδυόμενες αγορές

Οι αναδυόμενες αγορές παρέχουν μακροπρόθεσμο growth premium λόγω δημογραφίας, κατανάλωσης και επενδύσεων σε υποδομές. Παρά τη μεγαλύτερη μεταβλητότητα, η χαμηλότερη συσχέτιση με τον ανεπτυγμένο κόσμο βελτιώνει την risk-adjusted απόδοση. Επιπλέον, οι αποτιμήσεις παραμένουν αισθητά χαμηλότερες από αυτές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Πηγή ΟΤ