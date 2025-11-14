Η Black Friday 2025 είναι πολύ κοντά και οι καταναλωτές έχουν ήδη βγει στην αναζήτηση των προσφορών για τα προϊόντα που επιθυμούν να αποκτήσουν, ωστόσο κάθε χρόνο η αποφυγή των παγίδων φαίνεται να εξελίσσεται σε αγώνα δρόμου. Μάλιστα, η ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική αγορά και οι τιμές να αυξάνονται συνεχώς κάνει ακόμα μεγαλύτερη την πρόθεση των πολιτών να ψωνίσουν αυτή τη μέρα ή ακόμα και τη Cyber Monday.

Στις 28 Νοεμβρίου και την 1η Δεκεμβρίου, όποτε «πέφτουν» οι δύο ημερομηνίες, οι υποψήφιοι αγοραστές είναι ιδανική ευκαιρία, προκειμένου να αγοράσουν αγαθά που χρειάζονται και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία, για να το κάνουν. «Η Black Friday θεωρείται ίσως σήμερα το μεγαλύτερο εκπτωτικό γεγονός της χρονιάς και αποτελεί μια καλή ευκαιρία έξυπνων αγορών για πάνω από 8 στους 10 Έλληνες» αναφέρει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης.

Ο ίδιος υπογραμμίζει δε, πως «η Black Friday και η Cyber Monday, είναι ένα διπλό επιτυχημένο εκπτωτικό γεγονός που ήρθε, έμεινε και πέτυχε να καθιερωθεί σε θεσμό και στην ελληνική αγορά».

Ποιες είναι οι συστάσεις;

Οι καταναλωτές θα πρέπει να προσέξουν να μην «πέσουν» στις παγίδες των επιτήδειων και θα μπορούσαν και οι ίδιοι να προστατευθούν ακολουθώντας μερικά απλά βήματα.

Καθορίστε τον προϋπολογισμό σας από πριν. Είναι προφανές ότι την περίοδο του Black Friday θα υπάρξουν αρκετές προσφορές και θα είναι εύκολο να παρασυρθείτε.

Καθορίστε από πριν τι χρειάζεστε και το μέγιστο ποσό που θέλετε να διαθέσετε, έχοντας υπόψη τις οικονομικές σας δυνατότητες.

Διενεργήστε έρευνα αγοράς. Εντοπίστε τα προϊόντα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν από πριν, και σημειώστε την τιμή τους, ώστε να μπορείτε πιο εύκολα να έχετε πραγματική εικόνα του ύψους των εκπτώσεων που θα ανακοινωθούν.

Μην αγοράσετε ένα προϊόν, απλά επειδή είναι σε προσφορά. Μελετήστε τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που σας ενδιαφέρει, προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες και απαιτήσεις σας. Αναζητήστε κριτικές (reviews) για την ποιότητα του προϊόντος. Αξιολογήστε την τελική τιμή, όχι την έκπτωση.

Αξιοποιήστε το διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε το διαδίκτυο, όχι μόνο για πραγματοποίηση αγορών, αλλά και για να εντοπίσετε εναλλακτικά προϊόντα, κριτικές για το προϊόν που σας ενδιαφέρει, καθώς και την τιμή πώλησης του προϊόντος από άλλους προμηθευτές.

Ενημερωθείτε για την πολιτική επιστροφών του καταστήματος, πριν προβείτε σε αγορά. Να θυμάστε ότι σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για αγορές από κατάστημα δεν υπάρχει νομική υποχρέωση και επαφίεται στην πολιτική του κάθε καταστήματος αν θα αποδεχτεί επιστροφές ή αλλαγές. Αυτό δεν ισχύει για αγορές μέσω διαδικτύου, όπου οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την παραλαβή του προϊόντος εντός 14 ημερών. Μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για οποιονδήποτε λόγο εντός αυτού του χρονικού διαστήματος – έστω κι αν αλλάξατε γνώμη.

Η ελάχιστη νόμιμη εγγύηση διάρκειας 2 ετών όταν αγοράζετε καινούρια προϊόντα, είτε από κατάστημα είτε ηλεκτρονικά, παρέχετε εκ του νόμου χωρίς επιπλέον κόστος.

Εάν το προϊόν που αγοράσατε αποδειχτεί ελαττωματικό ή δεν ταιριάζει στις προδιαγραφές της διαφήμισής του, δικαιούστε δωρεάν επισκευή ή αντικατάσταση των αγαθών και, εάν αυτό δεν είναι δυνατό, μείωση της αξίας των αγαθών ή υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

Ο πωλητής/έμπορος οφείλει να σας ενημερώσει για τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας, τη συνολική τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, την προθεσμία παράδοσης, τη διάρκεια της σύμβασης, την πολιτική που εφαρμόζει για την αντιμετώπιση παραπόνων, καθώς και να σας υπενθυμίσει την ύπαρξη νόμιμης εγγύησης.

Προσοχή στις ηλεκτρονικές αγορές. Επισκεπτόμενοι την σελίδα (site) ενός ηλεκτρονικού καταστήματος, προτού προβούμε σε αγορά πρέπει πρωτίστως να ελέγξουμε ως καταναλωτές εάν η επιχείρηση γνωστοποιεί – δηλώνει α) τα πλήρη στοιχεία της (επωνυμία, έδρα, φορολογικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας κ.λ.π.), τα οποία καλό θα ήταν να διασταυρώσουμε στο μέτρο του δυνατού, β) τους κανόνες παράδοσης και επιστροφής των προϊόντων κυρίως ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης του αγοραστή (προθεσμία και όροι υπαναχώρησης – επιστροφής του προϊόντος και σε ποια κατάσταση), γ) τέλος την τελική τιμή του προϊόντος με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις (πχ φόροι, έξοδα αποστολής, έξοδα αντικαταβολής κλπ.).

Τι μπορείτε να κάνετε σε περίπτωση εξαπάτησης;

καταγγελία στην Γενική Διεύθυνση προστασίας καταναλωτών στον τετραψήφιο τηλεφωνικό αριθμό 1520 ή καταγγελία ηλεκτρονικά (έχει σχετική φόρμα καταγγελίας). καταγγελία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) που είναι αρμόδια για τις ανωτέρω παραβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 2251/1994, στο epant.gr καταγγελία σε πιστοποιημένες Ενώσεις καταναλωτών. Το Ινστιτούτο Καταναλωτών που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, είναι στην υπηρεσία του καταναλωτή παρέχοντας αναλυτικές πληροφορίες και καθοδήγηση για τα δικαιώματα του.

Ποιοι και τι θα ψωνίσουν την Black Friday 2025;

Στις δύο ημέρες εκπτώσεων, ισχυρή πρόθεση για αγορές δείχνει η ηλικιακή ομάδα των 30 με 39, σύμφωνα με την πρώτη επεξεργασία των ευρημάτων της μεγάλης έρευνας της ΕΥ Ελλάδος σε συνεργασία με την MRB και την Choose Communications, με τίτλο, EY Future Consumer Index Ελλάδα 2025, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο. Μάλιστα, οι περισσότεροι που κλήθηκαν να απαντήσουν στην έρευνα, απάντησαν ότι σχεδιάζουν να αγοράσουν είδη τεχνολογίας και ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και ρούχα και αξεσουάρ.

Παρά την ισχυρή πρόθεση για αγορές κατά την περίοδο αυτή, μία σημαντική μερίδα των καταναλωτών εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις προσφορές την περίοδο των Black Friday και Cyber Monday του 2025. Συγκεκριμένα, 45% αμφισβητούν κατά πόσο οι εκπτώσεις και προσφορές αντιστοιχούν σε πραγματικές μειώσεις τιμών, άποψη που βρίσκει μικρότερη απήχηση στους νέους 18-29 ετών (32%). Συγχρόνως, 30% των ερωτώμενων διαπιστώνουν ότι τα προϊόντα που τούς ενδιαφέρουν, σπάνια περιλαμβάνονται στις προσφορές.

Τι συμβαίνει την Black Friday

Οι περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ανοίγουν πολύ νωρίς, τα τελευταία χρόνια μάλιστα από τις μεταμεσονύκτιες ώρες, και δίνουν μεγάλες προσφορές.

Η Black Friday δεν είναι επίσημη αργία στις ΗΠΑ, ωστόσο κάποιες Πολιτείες τηρούν την αργία της «Ημέρας μετά την ημέρα των Ευχαριστιών» για τους υπαλλήλους της περιοχής.

Ο τζίρος την Black Friday στις ΗΠΑ

Η Blacki Friday είναι η ημέρα με το μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις ΗΠΑ από το 2005. Βέβαια, τα μέσα τείνουν να παρουσιάζουν την κατάσταση ως μία ημέρα που κυριαρχεί η αγοραστική υστερία και η έλλειψη αποθεμάτων, δημιουργώντας μία κατάσταση φαύλου κύκλου ανατροφοδότησης της ζήτησης.

Τα καταστήματα στις ΗΠΑ πλέον επεκτείνουν τις προσφορές τους σε ολόκληρους τους μήνες του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου, αντί να επικεντρώνονται μόνο στην ημέρα αυτή, ή και στο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί.

Πώς ξεκίνησε η χρήση του όρου Black Friday

Θεωρείται ότι η χρήση του όρου «Black Friday» ξεκίνησε στη Φιλαδέλφεια το 1961 περίπου, αλλά για εντελώς διαφορετικό λόγο. Αρχικά, οι άνθρωποι τον χρησιμοποιούσαν για να περιγράφουν τις ουρές αυτοκινήτων και την έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση που δημιουργούνταν την επομένη της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά, άρχισε η χρήση του όρου είναι συνυφασμένη με τη σημερινή του ερμηνεία. Ειδικότερα, η φράση έγινε δημοφιλής με την εξήγηση ότι εκείνη τη μέρα του έτους, το λιανεμπόριο αρχίζει να σημειώνει κέρδος. Αυτό σημαίνει από το «red» (: κόκκινο) περνάει στο «black» (: μαύρο). Καθώς, με κόκκινο μελάνι σημειώνονταν οι ημέρες με αρνητικό ισολογισμό πωλήσεων και με μαύρο οι ημέρες με θετικό απολογισμό.

Η πρώτη φορά που χρησιμοποιήθηκε ο όρος Black Friday, ήταν στις 24 Σεπτεμβρίου 1869 για να περιγράψει μια από τις χειρότερες ημέρες του αμερικανικού χρηματιστηρίου.

Η ιστορία

Οι δύο υπεύθυνοι για το οικονομικό σκάνδαλο που προκλήθηκε και οδήγησε δεκάδες εταιρείες στη χρεοκοπία ήταν δύο κερδοσκόποι: ο Τζέι Γκουλντ και ο Τζέιμς Φισκ, ιδιοκτήτες της σιδηροδρομικής γραμμής Errie. Οι εκατομμυριούχοι προσπάθησαν να αγοράσουν όσο περισσότερο χρυσό μπορούσαν για να ανέβει η τιμή του και μετά να το πουλήσουν σε αστρονομικό ποσό.

Η σκευωρία, όμως αποκαλύφθηκε και η τιμή του χρυσού έπεσε. Το αποτέλεσμα της απάτης ήταν η πτώση της τιμής του πολύτιμου μετάλλου κατά 30 μονάδες και η χρεοκοπία της αγοράς.

Χιλιάδες επενδυτές καταστράφηκαν οικονομικά και τουλάχιστον ένας αυτοκτόνησε. Η οικονομία υπέστη τεράστια ζημιά.

Τα «μαύρα» σημεία της Black Friday

Η Black Friday μπορεί να θεωρείται ως μία καλή ευκαιρία για ψώνια, ωστόσο έχουν υπάρξει και αναφορές βία μεταξύ πελατών, κατά την ημέρα αυτή.

Από το 2006 στις ΗΠΑ, έχουν αναφερθεί 7 θάνατοι και 98 τραυματίες σε ολόκληρο το ομοσπονδιακό κράτος.

Είναι αρκετά σύνηθες το φαινόμενο, πολίτες να περιμένουν έξω από τα καταστήματα, από τις βραδινές ώρες της Ημέρας των Ευχαριστιών, προκειμένου να έχουν προτεραιότητα, όταν αυτά ανοίξουν. Αυτές οι πρακτικές οδηγούν κάποιες φορές στην κατάληψη των λωρίδων της έκτακτης ανάγκης, αλλά και στη χρήση προπανίου και γεννητριών σε πιο εξεζητημένες περιπτώσεις. Όλα αυτά δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια του κοινού. Μάλιστα, κάποιες περιοχές αναγκάστηκαν να απαγορεύσουν αυτή την τακτική.

Πώς ήρθε η Black Friday στην Ελλάδα

Ήδη από τις αρχές του 21ου αιώνα υπήρξαν σημαντικές προσπάθειες η Black Friday να «φύγει» πέρα από τα σύνορα των ΗΠΑ.

Στην Ελλάδα, η πρακτική ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2015. Από το 2016 κι έπειτα όλο και περισσότερες επιχειρήσεις άρχισαν να την εφαρμόζουν.

Βέβαια, η αλήθεια είναι πως το πολυκατάστημα «MINION» το είχε εφαρμόσει πρωτοποριακά από τη δεκαετία του 1960. Τότε, ωστόσο το προωθούσαν ως «Εβδομάδα προσφορών» ή «Ξεπούλημα». Φωτογραφίες της εποχής δε, δείχνουν πλήθος καταναλωτών να έχει σχηματίσει ουρά έξω από το πολυκατάστημα.