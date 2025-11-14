Ένα λεωφορείο προσέκρουσε σε μια στάση λεωφορείου στην περιοχή Östermalm, στη Στοκχόλμη.

«Πρόκειται για ένα σοβαρό περιστατικό», δήλωσε η Sophie Gunnarsson, εκπρόσωπος τύπου του SL. Ακόμα δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για το τι προκάλεσε το ατύχημα.

#BREAKING: Footage from Stockholm, Sweden as police confirm multiple fatalities after a bus plowed into a bus stop Driver under arrest — TV4 https://t.co/7cgZScoezz pic.twitter.com/FUIYyNTlfA — Rapid Report (@RapidReport2025) November 14, 2025

Πολλά άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους και αρκετοί έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με πληροφορίες της Aftonbladet.

Τουλάχιστον ένα άτομο έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ανέφερε το SOS Alarm.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ στο σημείο βρίσκονται αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις μαζί με ασθενοφόρα.

Συνελήφθη ο οδηγός

Σύμφωνα με πληροφορίες έχει συλληφθεί ο οδηγός του λεωφορείου, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Στην περιοχή υπάρχουν πολλοί αστυνομικοί και εξακολουθούν να έρχονται κι άλλοι, ενώ έχει αποκλειστεί και η πρόσβαση προς το μετρό. Σύμφωνα με κάποια μέσα ενημέρωσης, ο οδηγός ισχυρίζεται πως μπλόκαρε το γκάζι ενώ άλλα μέσα αναφέρουν πως ο οδηγός αισθάνθηκε αδιαθεσία