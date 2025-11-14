Λιγότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες σε οκτώ από εννέα δυτικές χώρες, είναι ικανοποιημένη από τη δημοκρατία βρίσκεται, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ipsos. Πέραν αυτού, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε όλες τις οκτώ χώρες εκτός από μία, φοβούνται για το μέλλον και θεωρούν ως βασικούς κινδύνους τα fake news, την έλλειψη πολιτικής λογοδοσίας, τον εξτρεμισμό και τη διαφθορά.

Στην δημοσκόπηση της Ipsos, με τον τίτλο State of Democracy, συμμετείχαν περίπου 10.000 άτομα σε Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ και σύμφωνα με τις απαντήσεις η ικανοποίηση από τη δημοκρατία είναι χαμηλή σε όλες τις προαναφερθείσες χώρες πλην της Σουηδίας.

Ελάχιστοι όσοι είναι ικανοποιημένοι από το πως λειτουργεί η δημοκρατία

Λιγότερο από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων σε έξι χώρες – 18% στην Κροατία, 19% στη Γαλλία, 20% στις ΗΠΑ, 26% στο Ηνωμένο Βασίλειο, 27% στην Ισπανία και 29% στην Ιταλία – δήλωσαν ότι αισθάνονται ικανοποιημένοι από το πώς λειτουργεί η δημοκρατία στη χώρα τους.

Οι απόψεις ήταν σχεδόν μοιρασμένες στα ίσα στην Ολλανδία, όπου 36% δήλωσαν ικανοποιημένοι και 37% δυσαρεστημένοι, αλλά και στην Πολωνία όπου το 40% δήλωσε ικανοποιημένο και το 31% δυσαρεστημένο. Αντίθετα η Σουηδία είναι η μόνη χώρα όπου η πλειοψηφία δήλωσε ικανοποιημένη από τη λειτουργία της δημοκρατίας και μάλιστα σε ποσοστό 65%.

Οι περισσότεροι εκτιμούν ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια

Στις εννέα χώρες, οι περισσότεροι υποστήριξαν ότι η κατάσταση της δημοκρατίας επιδεινώθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια, με της απαντήσεις στη Γαλλία και την Ολλανδία, όπου οι κυβερνήσεις κατέρρευσαν μέσα στη χρονιά, να είναι ιδιαίτερα αρνητικές και με την Πολωνία να αποτελεί την εξαίρεση.

Πιο συγκεκριμένα στη Γαλλία και στην Ολλανδία οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η δημοκρατία έχει επιδεινωθεί σε ποσοστό 81% και 75% αντίστοιχα. Παρόμοια άποψη είχε το 61% των ερωτηθέντων στις ΗΠΑ και το 58% αυτών σε Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίθετα στην Πολωνία, το ποσοστό που θεωρεί ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί ανέρχεται σε 42%, ενώ το 30% υποστηρίζει ότι έχει χειροτερέψει. Όσον αφορά τι αναμένουν ότι θα γίνει όσον αφορά στο θέμα στο μέλλον, το 86% στη Γαλλία, το 80% στην Ισπανία, το 75% στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Πολωνία, το 74% στην Ολλανδία, το 73% στην Κροατία, το 69% στις ΗΠΑ και το 64% στην Ιταλία, απαντά ότι είναι ανήσυχοι για την κατάσταση της δημοκρατίας.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι για την δημοκρατία

Τα fake news, η έλλειψη λογοδοσίας, ο εξτρεμισμός και η διαφθορά θεωρήθηκαν από τους ερωτηθέντες ως οι βασικοί κίνδυνοι, με την παραπληροφόρηση να χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε Γαλλία (56%), Ηνωμένο Βασίλειο (64%), Σουηδία (67%), Ολλανδία (75%) και Πολωνία (76%). Αντίθετα στις ΗΠΑ (63%), στην Ισπανία (73%), στην Κροατία (80%) και στην Ιταλία (47%, όσο και η οικονομική ανισότητα) ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους ερωτηθέντες είναι η διαφθορά.

Σύμφωνα με τις απαντήσεις στην δημοσκόπηση, για να προφυλαχθεί η δημοκρατία χρειάζονται πιο σκληροί νόμοι κατά τις διαφθοράς και αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους, αυστηρότερη ρύθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καλύτερη εκπαίδευση των πολιτών και προστασία της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Σημαντικό ποσοστό θέλει ριζικές αλλαγές με περιορισμό των ανισοτήτων

Παρά την σε γενικές γραμμές ισχυρή στήριξη στη δημοκρατία, υπήρχε επίσης και έντονη επιθυμία για ριζικές αλλαγές, με την πλειοψηφία στις περισσότερες χώρες να θεωρεί ότι το σύστημα είναι «στημένο» υπέρ των πλούσιων και ισχυρών και ότι δεν λειτουργεί προς όφελος όλων.

Η υποστήριξη για ριζικές αλλαγές ήταν ιδιαίτερα υψηλή στην Ισπανία (52%), στην Ιταλία (55%), στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο (60%), στη Γαλλία (66%) και στην Κροατία (69%).