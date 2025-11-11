Nεκροί είναι και οι είκοσι επιβαίνοντες στο στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130 της Τουρκίας που συνετρίβη στη Γεωργία, ανακοίνωσε η τουρκική κυβέρνηση. Προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις για τα αίτια της συντριβής καθώς οι αρμόδιες Αρχές πραγματοποιούν έρευνες στο σημείο.

Το αεροπλάνο εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά αυτό κατέπεσε λίγα λεπτά με την είσοδο του στον ενάεριο χώρο της Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα στην περιοχή Σιγκνάχι. Όπως ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της Γεωργίας, η έρευνα για το περιστατικό έχει ξεκινήσει και σύντομα θα υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες. Ο υπουργός Εσωτερικών Γκέλα Γκελάντζε, έχει μεταβεί μάλιστα ο ίδιος στο σημείο της τραγωδίας.

Δεν εξέπεμψε σήμα κινδύνου

Οι πρώτες εικόνες από το σημείο κοντά στα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν έδειχναν κομμάτια από τσαλακωμένο μέταλλο διασκορπισμένα σε έναν λόφο με ψηλό χορτάρι, με τμήματα του αεροσκάφους να φλέγονται ακόμη και μαύρο καπνό να υψώνεται στον καθαρό ουρανό.

Υλικό που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει το αεροπλάνο να περιστρέφεται προς τη γη και στη συνέχεια να παίρνει φωτιά. Σύμφωνα με τις Αρχές της Γεωργίας το αεροσκάφος δεν εξέπεμψε κάποιο σήμα κινδύνου.

#BREAKING: Turkish C-130 military transport plane crashes in Georgia after taking off from Azerbaijan pic.twitter.com/iEvlEDNjnM — Rapid Report (@RapidReport2025) November 11, 2025

Παρέμβαση Ερντογάν και Αμερικανού πρέσβη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, διέκοψε μια ομιλία στην Άγκυρα για να εκφράσει συλλυπητήρια για «τους μάρτυρές μας».

Ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, δήλωσε στο X ότι είναι «βαθιά λυπημένος για τη σημερινή τραγική συντριβή ενός αεροσκάφους των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων», εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των πεσόντων και προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «στέκονται αλληλέγγυες με τους Τούρκους συμμάχους μας».

Τι λέει η Lockheed Martin

Η αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin, που κατασκευάζει το C-130 Hercules, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως από πολεμικές αεροπορίες σε όλο τον κόσμο, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της σε όσους επηρεάστηκαν από τη συντριβή, καθώς και στην Πολεμική Αεροπορία της Τουρκίας και στους πολίτες της χώρας.

«Δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τον πελάτη μας με κάθε δυνατό τρόπο κατά τη διάρκεια της έρευνας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εταιρείας, Κρις Καρνς.

Το C-130 Hercules είναι αεροσκάφος μεταφοράς φορτίου, στρατευμάτων και εξοπλισμού. Περιγράφεται ως τετρακινητήριο, στρατιωτικό μεταφορικό αεροσκάφος που μπορεί να χρησιμοποιεί μη διαμορφωμένους διαδρόμους για απογειώσεις και προσγειώσεις.