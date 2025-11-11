Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130 κατέπεσε σήμερα Τρίτη 11/11 κοντά στα σύνορα μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Γεωργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το Αζερμπαϊτζάν με προορισμό την Τουρκία.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο.

Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Δείτε βίντεο από την πτώση του μεταγωγικού αεροσκάφους