Υπέρ της απεργίας διαρκείας ψήφισαν οι συνδικαλισμένοι baristas της Starbucks ενόψει της εορταστικής περιόδου υψηλής επισκεψιμότητας της Starbucks, ανακοίνωσε η Starbucks Workers United την Τετάρτη.

To συνδικάτο δήλωσε ότι οι εργαζόμενοι είναι έτοιμοι να απεργήσουν εάν δεν οριστικοποιηθεί η σύμβαση έως τις 13 Νοεμβρίου, που είναι η «Ημέρα του Κόκκινου Κυπέλλου» της εταιρείας, και οι απεργιακές κινητοποιήσεις θα μπορούσαν να πλήξουν περισσότερες από 25 πόλεις και να κλιμακωθούν εάν δεν υπάρξει πρόοδος, σημειώνει το πρακτορείο Reuters.

Και οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για τον τερματισμό των συνομιλιών στα τέλη του περασμένου έτους και δηλώνουν ότι είναι έτοιμες να επιστρέψουν στις συζητήσεις.

Η Starbucks Workers United έχει καταθέσει περισσότερες από 1.000 κατηγορίες κατά της εταιρείας για φερόμενες αθέμιτες εργασιακές πρακτικές στο Εθνικό Συμβούλιο Εργασιακών Σχέσεων, ανέφερε η ένωση. Η Starbucks λέει ότι το σωματείο αντιπροσωπεύει περίπου 9.500 εργαζόμενους, ή το 4% του εργατικού δυναμικού της στα καταστήματα.

Η Μισέλ Άιζεν, εκπρόσωπος του συνδικάτου, η οποία έφυγε από την Starbucks μετά από 15 χρόνια καριέρας στην εταιρεία, σημείωσε «Εάν η Starbucks συνεχίσει να κωλυσιεργεί, θα πρέπει να περιμένει να δει την επιχείρησή της να σταματάει. Η μπάλα είναι στο γήπεδο της Starbucks».

Το συνδικάτο βρίσκεται σε συνομιλίες με την εταιρεία από πέρυσι και ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι θα ψηφίσει για πικετοφορίες σε περίπου 60 πόλεις, απαιτώντας μια σύμβαση που να αντικατοπτρίζει «βελτιωμένη στελέχωση, καλύτερες αμοιβές και προστασία στην εργασία».

Starbucks: Προσφέρουμε ήδη τις καλύτερες απολαβές στον τομέα

Η Starbucks ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα ότι η Starbucks προσφέρει ήδη την καλύτερη θέση εργασίας στο λιανικό εμπόριο». Το πακέτο παροχών της Starbucks, που είναι επιλέξιμο για υπαλλήλους που εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, περιλαμβάνει ασφάλιση υγείας, γονική άδεια και δίδακτρα για διαδικτυακά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Ανέφερε ότι θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί πελάτες στη συντριπτική πλειοψηφία των καταστημάτων της κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου «ανεξάρτητα από τα σχέδια του συνδικάτου».

Ο διευθύνων σύμβουλος Brian Niccol επιδίωξε να αναδιαμορφώσει τις λειτουργίες των καταστημάτων στις ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να κερδίσει πίσω τους πελάτες. Ο γίγαντας του καφέ υπέστη μείωση πωλήσεων έξι τριμήνων πριν από τις 29 Οκτωβρίου, όταν η εταιρεία ανέφερε αύξηση πωλήσεων 0% στα καταστήματά της στη Βόρεια Αμερική και 1% αύξηση πωλήσεων παγκοσμίως.

Τον Σεπτέμβριο, η Starbucks έκλεισε περισσότερα από 600 καταστήματα, συμπεριλαμβανομένου του κορυφαίου συνδικαλισμένου καταστήματός της στο Σιάτλ, και μείωσε το εταιρικό της προσωπικό στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάκαμψης.

Τον Απρίλιο, οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι απέρριψαν έπειτα από ψηφοφορία την πρόταση της Starbucks που εγγυόταν ετήσιες αυξήσεις τουλάχιστον 2%, κάτι που η Workers United δήλωσε ότι δεν προσέφερε αλλαγές σε οικονομικά οφέλη όπως η υγειονομική περίθαλψη ή οποιαδήποτε άμεση αύξηση μισθών.

Τον Οκτώβριο, ο Ελεγκτής της Νέας Υόρκης και άλλοι μέτοχοι της Starbucks έγραψαν στην εταιρεία προτρέποντάς την να επαναλάβει τις συνομιλίες με το συνδικάτο εργαζομένων.

