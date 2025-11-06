Στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής καταθέτει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς. «Η πολιτική μου στόχευση ήταν να θέσω τον Οργανισμό υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο, ώστε να λειτουργεί με διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία», είπε χαρακτηριστικά στην εισαγωγική του τοποθέτηση. Ο πρώην υπουργός, ανέφερε ότι δεν προχώρησε ποτέ ο πειθαρχικός έλεγχος που ζήτησε το Νοέμβριο του 2022 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για διευθυντές τμημάτων του, οι οποίοι αντί να ελέγχουν τις αιτήσεις των παραγωγών, για πολλά χρόνια περιορίζονταν σε ένα τυπικό, «στεγνό» έλεγχο των εγγράφων που βρίσκονταν μέσα στους φακέλους.

Υποστήριξε ότι στην προσπάθειά του για μεταφορά των αιτήσεων για τις πληρωμές στο κυβερνητικό «νέφος», αντιμετώπισε αντιδράσεις από μέρος των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων που προσπάθησαν να απαξιώσουν και να ακυρώσουν την προσπάθεια. «Πολλά ΚΥΔ μιλούσαν για την ανεπάρκεια αυτής της μετάβασης. Μερικά από αυτά είναι αυτά που ελέγχονται σήμερα» όπως σημείωσε, ενώ συμπλήρωσε ότι φάνηκε πώς ούτε στο τεχνικούς συμβούλους ήταν αρεστό το εγχείρημα της μετάβασης και πρόσθεσε: «η όλη μεταρρύθμιση αντιμετωπίστηκε και από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με έλλειψη ενεργού συμμετοχής και με αδιαφορία κάποιων να υπηρετήσουν τη μετάβαση».

Πηγές του ΠαΣοΚ, επισημαίνουν πως, όπως φάνηκε από μια σειρά απαντήσεων του πρώην Υπουργού, κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του Οργανισμού και αποσύνδεσή του από τον τεχνικό σύμβουλο και τα ιδιωτικά συμφέροντα, εγκαταλείφθηκε συνειδητά από την επόμενη ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Με βάση τις απαντήσεις του κ. Γεωργαντά αποδεικνύεται ότι μια μεταρρύθμιση που διασφάλιζε την διαφάνεια των πληρωμών των αγροτών και την εξάλειψη των πελατειακών εξαρτήσεων ακυρώθηκε από τον Λ. Αυγενάκη.

Πιο αναλυτικά, ο κ. Γεωργαντάς επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov.gr που θα αποτελούσε μια κεντρική μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια και τον έλεγχο των επιδοτήσεων υπονομεύθηκε. Ενώ η πλατφόρμα είχε μάλιστα λειτουργήσει επιτυχώς το 2022, επί Υπουργίας του , χωρίς τεχνικό σύμβουλο και με πλήρη διαφάνεια, ο διάδοχός του στο Υπουργείο, ο κ. Αυγενάκης εγκατέλειψε τη μεταρρύθμιση για να επαναφέρει τον παλαιό μηχανισμό, δηλαδή τον μηχανισμό εξάρτησης των αγροτών από τον τεχνικό σύμβουλο. Ο κ. Γεωργαντάς ανέφερε ότι μερίδα των ΚΥΔ υπονόμευσε τη μετάβαση στο gov και μετά από ερώτηση του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι σίγουρα δεν άρεσε στον τεχνικό σύμβουλο η μετάβαση αυτή.

Ο κ. Γεωργαντάς αποκάλυψε ότι το 2022 είχαν δεσμευτεί 2.021 ΑΦΜ που συνδέονταν με ύποπτες αιτήσεις και παράνομες επιδοτήσεις. Οι δικαιούχοι κλήθηκαν να προσκομίσουν στοιχεία, αλλά μόνο 91 προσκόμισαν. Ωστόσο, μετά την αποχώρησή του, η νέα πολιτική ηγεσία προχώρησε στην πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ, ακυρώνοντας στην πράξη τον έλεγχο και την κάθαρση που είχε ξεκινήσει. Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, «η κατάθεσή του εκθέτει τον κ. Αυγενάκη αλλά και ολόκληρη την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που μεθόδευσε πληρωμές χωρίς έλεγχο, επιβραβεύοντας όσους εμπλέκονται σε παρατυπίες εις βάρος των νόμιμων αγροτών».