Η Ιαπωνία έστειλε στρατεύματα στην ορεινή βόρεια περιοχή της χώρας την Τετάρτη 5/11, προκειμένου να βοηθήσει στην παγίδευση αρκούδων, αφού οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι οι κοινότητες δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν ένα άνευ προηγουμένου κύμα επιθέσεων.

Σύμφωνα με το Reuters, η επιχείρηση ξεκίνησε στο Καζούνο, μια μικρή πόλη που βρίσκεται ανάμεσα σε δασώδεις βουνά και έχει σημειώσει απότομη αύξηση στις εμφανίσεις αρκούδων. Εδώ και εβδομάδες, οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν τα πυκνά δάση και να μένουν μέσα στα σπίτια τους μετά το σούρουπο, για να αποφύγουν τις αρκούδες που αναζητούν τροφή κοντά στα σπίτια.

«Ακόμα και αν είναι προσωρινή η βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων της Ιαπωνίας είναι μεγάλη ανακούφιση», δήλωσε ο Yasuhiro Kitakata, που επιβλέπει το τμήμα αρκούδων της πόλης. «Πίστευα ότι οι αρκούδες πάντα έφευγαν όταν άκουγαν θόρυβο, αλλά τώρα έρχονται προς το μέρος σου. Είναι πραγματικά τρομακτικά ζώα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από τον Απρίλιο έχουν σημειωθεί περισσότερες από 100 επιθέσεις αρκούδων με 12 θανάτους σε ολόκληρη την Ιαπωνία. Τα δύο τρίτα αυτών των θανάτων σημειώθηκαν στην επαρχία Ακίτα, όπου βρίσκεται το Καζούνο, και στην κοντινή Ιβάτε.

Στην Ακίτα, οι αρχές αναφέρουν ότι οι εμφανίσεις αρκούδων έχουν εξαπλασιαστεί φέτος σε περισσότερες από 8.000, και οι επιθέσεις επρόκειτο να καταγράψουν νέο ρεκόρ, γεγονός που ώθησε τον κυβερνήτη της να ζητήσει βοήθεια από τις Δυνάμεις Αυτοάμυνας την περασμένη εβδομάδα.

«Οι κάτοικοι της πόλης αισθάνονται τον κίνδυνο κάθε μέρα», δήλωσε ο δήμαρχος της Καζούνο, Σίντζι Σασαμότο, μετά τη συνάντησή του με περίπου 15 στρατιώτες που έφτασαν στην πόλη με στρατιωτικά φορτηγά και τζιπ, εξοπλισμένοι με αλεξίσφαιρα γιλέκα και έναν μεγάλο χάρτη.

«Αυτό έχει επηρεάσει τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, αναγκάζοντάς τους να σταματήσουν να βγαίνουν έξω ή να ακυρώνουν εκδηλώσεις», είπε ο Σασαμότο.

Οι στρατιώτες ήταν εκεί για να μεταφέρουν, να τοποθετήσουν και να επιθεωρήσουν τις παγίδες με ατσάλινες ράβδους που χρησιμοποιούνται για τη σύλληψη αρκούδων, οι οποίες στη συνέχεια πυροβολούνται από εκπαιδευμένους κυνηγούς που έχουν προσληφθεί για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Σε έναν ορεινό δρόμο έξω από την πόλη, τοπικοί δασικοί υπάλληλοι έδειξαν στους στρατιώτες πώς να συναρμολογούν και να φορτώνουν τις παγίδες στα φορτηγά. Οι στρατιώτες με τα λευκά κράνη έφεραν σπρέι για αρκούδες και φυλάσσονταν από άλλους με ασπίδες και μακριά ξύλινα κοντάρια σε σχήμα τουφεκιών.

«Νόμιζα ότι ίσως κάτι είχε πάρει φωτιά», είπε μια κάτοικος της περιοχής που βγήκε έξω για να δει τι συνέβαινε, με το ραδιόφωνό της να παίζει δυνατά για να τρομάξει τις αρκούδες. «Όλοι προσπαθούμε να μην συναντήσουμε τις αρκούδες, αλλά συνεχίζουμε να ακούμε για ανθρώπους που δέχονται επιθέσεις», είπε, αρνούμενη να δώσει το όνομά της.

Μετά το Καζούνο, μια πόλη περίπου 30.000 κατοίκων γνωστή για τις ιαματικές πηγές, το τοπίο και την ποικιλία γλυκών μήλων, οι στρατιώτες θα κατευθυνθούν προς τις πόλεις Οντάτε και Κιταακίτα.

Επιθέσεις σε σούπερ-μάρκετ

Ο αυξανόμενος αριθμός αρκούδων, η κλιματική αλλαγή και η αποδημία του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές φέρνουν τους ανθρώπους σε όλο και πιο συχνή επαφή με τις αρκούδες.

Τις τελευταίες εβδομάδες, αρκούδες επιτέθηκαν σε πελάτες μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ, όρμησαν σε έναν τουρίστα που περίμενε σε μια στάση λεωφορείου κοντά σε ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και ακρωτηρίασαν έναν εργαζόμενο σε ένα θέρετρο με ιαματικές πηγές. Ορισμένα σχολεία έκλεισαν προσωρινά μετά την εμφάνιση αρκούδων που περιπλανιόνταν στους χώρους τους.

Οι επιθέσεις αρκούδων συνήθως κορυφώνονται τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, καθώς τα ζώα τρέφονται εντατικά πριν από τη χειμερία νάρκη.

«Πέρυσι υπήρχε αφθονία τροφής στα βουνά και γεννήθηκαν πολλά αρκουδάκια. Φέτος, η τροφή έχει εξαντληθεί», δήλωσε ο Kitakata στο Καζούνο.

Οι ιαπωνικές μαύρες αρκούδες, που είναι κοινές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, μπορούν να ζυγίζουν έως και 130 κιλά. Οι καφέ αρκούδες στο βόρειο νησί Χοκάιντο μπορούν να ζυγίζουν έως και 400 κιλά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ιαπωνία αποστέλλει στρατεύματα για να βοηθήσει στον έλεγχο της άγριας ζωής. Ο στρατός παρείχε εναέρια επιτήρηση για το κυνήγι αγριόελαφιών πριν από περίπου μια δεκαετία και εξόντωσε θαλάσσια λιοντάρια για να προστατεύσει την αλιεία στη δεκαετία του 1960.

Το Τόκιο θα ανακοινώσει αυτό το μήνα ένα πακέτο έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αρκούδων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης περισσότερων αδειούχων κυνηγών, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Επικρατείας Κέι Σάτο σε συνέντευξη Τύ Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση χαλάρωσε τους κανόνες για τα όπλα, ώστε να διευκολύνει τους κυνηγούς να πυροβολούν αρκούδες σε αστικές περιοχές.

«Καθώς οι αρκούδες συνεχίζουν να εισέρχονται σε κατοικημένες περιοχές σε πολλές περιοχές και οι τραυματισμοί από επιθέσεις αρκούδων αυξάνονται καθημερινά, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να αναβάλουμε τη λήψη μέτρων κατά των αρκούδων», δήλωσε.