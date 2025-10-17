Μια μεγαλόσωμη αρκούδα θεάθηκε να διασχίζει την λίμνη Πολυφύτου κολυμπώντας. Το μεγαλόσωμο ζώο φαίνεται να μην ενοχλείται από την παρουσία των ανθρώπων.

Η αρκούδα που κολύμπησε κατά μήκος της λίμνης Πολυφύτου περισσότερο από μιάμιση ώρα για να διανύσει μια απόσταση περίπου 20 χιλ. σπό τα Κρανίδια Σερβίων προς την Καισαρειά Κοζάνης.

Έκπληκτος ο ψαράς που παρακολουθούσε την προσπάθεια της αρκούδας που κολυμπούσε στα νερά της λίμνης δήλωσε πως δεν έχει ξαναδεί κάτι αντίστοιχο αρκούδα να κολυμπάει στην λίμνη.

Ο Θανάσης Γκαμπούρας, όπως τόνισε, είχε και ο ίδιος την αγωνία να τα καταφέρει να βγει στην στεριά με τον φόβο παράλληλα μήπως τον προσεγγίσει στην βάρκα όπου είχε ρίξει τα δίχτυα του. Τελικά το άγριο ζώο τα κατάφερε και βγήκε στην στεριά και εξαφανίστηκε.

Το βίντεο παραχώρησε ο Αντιπρόεδρος επαγγελματιών ψαράδων Θανάσης Γκαμπούρας που καταγράφει το άγριο ζώο μέσα στην λίμνη Πολυφύτου.