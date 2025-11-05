Viral έχει γίνει η δήλωση της υποψήφιας βουλευτή του ΠαΣοΚ στην Ανατολική Αττική, Βάσιας Αναστασίου, κατά τη διάρκεια παρουσίας της στην εκπομπή του Κώστα Χατζή.

Ερωτηθείσα αν θα είναι εκ νέου υποψήφια με το ΠαΣοΚ, η κυρία Αναστασίου απάντησε: «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική και θα ξαναείμαι υποψήφια, πρώτα ο Θεός. Είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα» με την ίδια να σπεύδει να διευκρινίσει: «Χαριτολογώντας το είπα».

Μάλιστα, ο Δημήτρης Χατζησωκράτης του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι «θα τα ακούει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης τώρα και θα τρελαίνεται…».

Β. Αναστασίου (ΠΑΣΟΚ): «Είμαι αναπληρώτρια βουλευτής στην Ανατολική Αττική. Είμαι έναν θάνατο μακριά από την έδρα, δηλαδή» pic.twitter.com/wTkTuS7jU5

— Georghy Zhukov (@GeorghyZhukov) November 3, 2025

Η απάντηση Χριστοδουλάκη

Η απάντηση μέσω ανάρτησής δεν άργησε από τον πρώην γραμματέα του ΠαΣοΚ, Μανώλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι βουλευτής Ανατολικής Αττικής και του οποίου τη θέση «διεκδίκησε» η Βάσια Αναστασίου.

«Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη… Μέρες που είναι, αντί ευχέλαιου… (Τα check-up σας να κάνετε συχνά παιδιά, η πρόληψη σώζει)», έγραψε ο ίδιος συνοδεύοντας την ανάρτηση με το «Κουφάλα Νεκροθάφτη» σε εκτέλεση του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.