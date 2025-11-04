Αργά χθες το απόγευμα μετά την συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, έξω από τα γραφεία του ΠαΣοΚ στη Χαριλάου Τρικούπη, ο Νίκος Ανδρουλάκης αποχωρεί και πηγαίνει προς το αυτοκίνητο που τον περιμένει. Λίγοι δημοσιογράφοι που έχουν απομείνει τον πλησιάζουν για να μάθουν τι έγινε στην μαραθώνια συνεδρίαση που είχε προηγηθεί. Γρήγορα στήνεται ένα πηγαδάκι σε καλό κλίμα με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ και τους συντάκτες του κόμματος.

Η συζήτηση κράτησε περίπου μισή ώρα και ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε την κατάσταση που συνάντησε στη Θεσσαλία που περιόδευσε τις προηγούμενες ημέρες και διαπίστωσε το τεράστιο πλήγμα που έχει δεχθεί περιοχή και από τα καιρικά φαινόμενα, αλλά και από τα κρούσματα διαφθοράς με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξήγησε επίσης πως το ΠαΣοΚ θα ακολουθήσει την στρατηγική που βασίζεται στο τετράπτυχο πολιτικό ήθος -πολίτικες προτάσεις- αξιοπιστία- σταθερότητα.

Την ίδια ώρα που ο Νίκος Ανδρουλάκης συζητούσε με τους δημοσιογράφους, ο Παύλος Γερουλάνος χαιρέτιζε, από την κατάμεστη αίθουσα στην τοπική του Αιγάλεω, την διαδικασία που είχε προηγηθεί στην πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ. «Έρχομαι από μία πολιτική συζήτηση που ακούστηκαν πολλές και σοβαρές προτάσεις» είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας πως «η παρουσία στελεχών όπως ο Κώστας Σκανδαλίδης και ο Πέτρος Λάμπρου πρόσθεσαν μία γνώση στο ΠαΣοΚ που το τελευταίο διάστημα την είχε αφήσει στο πλάι», ενώ στη συνέχεια δέχθηκε ερωτήσεις για το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠαΣοΚ.

Όσα έγιναν στην ΚΟΕΣ

Νωρίτερα, στην μαραθώνια συνεδρίαση που είχε προηγηθεί τα κορυφαία στελέχη συζήτησαν, για περισσότερες από πέντε ώρες, θέματα στρατηγικής του κόμματος και του προσυνεδριακού διαλόγου. Αιχμές υπήρχαν. Σύγκρουση όμως δεν σημειώθηκε. Πρώτος πήρε τον λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης που δήλωσε πως το συνέδριο θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Τη στιγμή που υπήρχε ένα κλίμα ανάτασης, εμψύχωσης και πίστης στο εγχείρημα, υπήρξε μια πολυφωνία η οποία είναι πλούτος, αρκεί να υπηρετεί μια κοινή στρατηγική» δήλωσε σχετικά με τις τοποθετήσεις που προκάλεσαν εσωστρέφεια το προηγούμενο διάστημα και συνέχισε επισημαίνοντας πως «δεν αξίζει στον κόσμο του ΠαΣοΚ να γίνονται λάθος δηλώσεις ή δηλώσεις που μπορεί να παρερμηνευτούν και καθώς η Νέα Δημοκρατία έχει ισχυρά ηχεία, να τις παίρνει και να αλλάζει την ατζέντα προσπαθώντας να εκτροχιάσει το ΠαΣοΚ από το κεντρικό πολιτικό του σχέδιο. Δεν το αξίζει αυτό ο κόσμος μας, τον απογοητεύει. Για αυτό θέλω από σήμερα και μέχρι την Κυριακή της μεγάλης και ιστορικής μάχης που έχουμε να δώσουμε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, να έχουμε την ενσυναίσθηση και τη συναντίληψη του πόσο σημαντική είναι αυτή η προσπάθεια. Πρέπει να κινηθούμε όλοι μας, με υψηλό δείκτη παραταξιακής και εθνικής ευθύνης», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ. Ενότητα είναι η μάχη απέναντι στη συντήρηση και τα συμφέροντα. Μόνο έτσι θα μας ξαναεμπιστευτεί ο ελληνικός λαός», συμπλήρωσε.

Σχετικά με τους αντιπάλους του κόμματος αλλά με την απειλή που δέχεται το ΠαΣοΚ από τα αριστερά του ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως «ενότητα σημαίνει όλοι, με το ίδιο σθένος, με την ίδια δύναμη να δίνουμε τη μάχη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και τα συμφέροντα – με κάθε παιχνίδι του παρασκηνίου. Θυμάστε τι έγινε με τον Τσίπρα; Έλεγαν όλο το καλοκαίρι ότι έρχεται η μεγάλη του παρέμβαση. Θυμάστε κάτι από αυτή την παρέμβαση; “Έρχεται το Ινστιτούτο που θα είναι οι κορυφαίοι από όλο τον κόσμο”; Οι ίδιοι που ήταν, είναι. Το ΠαΣοΚ είναι το πρόβλημά τους γιατί έχει ρίζες, έχει απόψεις και έχει θέσεις. Το ΠαΣοΚ δεν είναι ένα κόμμα one man show. Δεν είναι ένα κόμμα της μεταπολιτικής όπου υπάρχει μία πεφωτισμένη ηγεσία και μια διαπλοκή που τη στηρίζει. Είναι ένα κόμμα προγραμματικού λόγου, θεσμικό κόμμα με ρίζες, με αξίες, με μέτωπα. Θέλουν τα κόμματα των social media, τα μονοπρόσωπα κόμματα γιατί με αυτά τα κόμματα εύκολα μπορείς να συνεννοηθείς, εύκολα μπορείς να συμμαχήσεις και εύκολα μπορείς να διαφθείρεις. Γι’ αυτό πρέπει η παράταξή μας να ηγηθεί δυναμικά, με ενότητα απέναντι στη μάχη, τη μεγάλη αυτή μάχη που έχουμε να δώσουμε», συνέχισε ο κ Ανδρουλάκης.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ αναφέρθηκε επίσης το έργο που αναλαμβάνει η επιτροπή ψηφοδελτίων υπό το ιστορικό στέλεχος Πέτρο Λάμπρου και ανακοινώθηκε ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης αναλαμβάνει τη Επιτροπή Διεύρυνσης. Το ιστορικό στέλεχος του ΠαΣοΚ που ανέλαβε τον κομβικό αυτό ρόλο για τη διεύρυνση της εκλογικής βάσης σημείωσε χαρακτηριστικά μπροστά σε όλους πως «έχουμε πρόεδρο και πρέπει να τον στηρίξουμε»

Μόλις τελείωσε την τοποθέτηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης μοιράστηκε σε όλα τα μέλη που ήταν στα γραφεία και μετείχαν στην πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας ανακοίνωση του Χάρη Δούκα. Ο δήμαρχος Αθηναίων βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Βραζιλία εξαιτίας του παγκόσμιου συνέδριου δήμαρχων και είχε ειδοποιήσει για την απουσία του αυτή. Στη δήλωση του επισημαίνει πως το κόμμα πρέπει να βρίσκεται σε εκλογική ετοιμότητα.

«Είναι χρήσιμη για τη συσπείρωσή μας, αλλά που πρέπει να συνοδευτεί με σημαντικές πολιτικές αποφάσεις, ιδιαίτερα στο επικείμενο Συνέδριο μας. Η θεσμική λειτουργία του κόμματός μας, η συνεχής και ουσιαστική λειτουργία των οργάνων, είναι απαραίτητη προϋπόθεση». Επίσης ανέδειξε έξι βασικά σημεία που ουσιαστικά αποτελούν τις θέσεις ενόψει συνεδρίου ζητώντας την ίδια ώρα να προγραμματιστεί «ένα ανοιχτό, πολιτικό, δημοκρατικό Συνέδριο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο. Με πολιτικό διάλογο σε κάθε γωνιά της χώρας και με ελεύθερη από όλους αξιοποίηση των τεχνολογικών δυνατοτήτων του κόμματος. Με ανάδειξη κάθε πρότασης που κατατίθεται. Με ανοιχτή πρόσκληση σε όλους όσους το επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ανοίγουμε διάπλατα τις πόρτες του ΠαΣοΚ σε κάθε πολίτη. Με ανοιχτά μητρώα κατά την εκλογή συνέδρων, για να εκφραστούν όλοι οι πολίτες. Όχι σε ένα Συνέδριο σκληρών συγκρούσεων οργανωτικών μηχανισμών. Συνέδριο ενότητας, ενδυνάμωσης και ανατροπής για την πολιτική αλλαγή».

Οι τοποθετήσεις ήταν μεγάλες, κράτησαν αρκετή ώρα, κάποιες πάνω από 20 λεπτά. Υπήρχε όμως ικανοποίηση, καθώς αυτό το όργανο θα έχει έναν άτυπο ρόλο Πολιτικού Συμβουλίου και θα συνεδριάζει συχνά, κάτι που ζήτησε μεταξύ άλλων και η Άννα Διαμαντοπούλου. Η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού ζήτησε το συνέδριο αυτό αν έχει χαρακτηριστικά ιδρυτικού συνεδρίου. «Το ΠαΣοΚ πρέπει να επανατοποθετήσει τη Σοσιαλδημοκρατία ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να συνδυάσει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, τεχνολογική πρόοδο με κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση με ευκαιρίες για όλους» δήλωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα αναφέρθηκε και στην αυτόνομη πορεία του κόμματος «δεν πρέπει να βρεθούμε ούτε στην αυλή της Νέας Δημοκρατίας, με τις συντηρητικές και επικίνδυνες αντιλήψεις, ούτε στη μικρή θάλασσα των κομματιδίων του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠαΣοΚ είναι ο αυτόνομος πυλώνας της σύγχρονης Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα. Για να το πετύχουμε, χρειάζεται έκφραση όλων των απόψεων» τόνισε και συνέχισε στέλνοντας το μήνυμα της προς πάσα κατεύθυνση»η διαφορετικότητα και η πολυσυλλεκτικότητα είναι πηγή δύναμης, όχι απειλή. Η διαφωνία δεν είναι εσωστρέφεια και η ενότητα δεν επιβάλλεται. Είναι αποτέλεσμα πολιτικής σύνθεσης και σεβασμού».

Στο άνοιγμα συμφώνησε και ο Παύλος Γερουλάνος που μίλησε στο τέλος της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας. «Ό,τι λέμε με λόγια για το αύριο της Πατρίδας πρέπει να το υποστηρίξουμε σήμερα με τις πράξεις μας στο κόμμα» δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και συνέχισε τονίζοντας πως «οφείλουμε να ανοιχτούμε στην κοινωνία. Αυτή άλλωστε είναι η δύναμή μας: Όταν εννοούμε αυτά που λέμε, και αυτά που λέμε, τα εννοούμε».

Ο κ. Γερουλάνος στην τοποθέτηση του έβαλε επίσης το πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος και ζήτησε το συνέδριο αν διεξαχθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. «Έχουμε δουλειά και δεν έχουμε χρόνο» ανέφερε και συνέχισε υπογραμμίζοντας πως «πρέπει να βιαστούμε για να δείξουμε ότι φέρνουμε στην κοινωνία κάτι νέο, κάτι φρέσκο, κάτι δυναμικό. Πρέπει να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι αυτό που λέμε το εννοούμε και το εφαρμόζουμε πρώτοι. Και για αυτό προτείνω να μην φύγουμε από εδώ χωρίς ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου μας. Προτείνω τις 21 και 22 Μαρτίου, το Σαββατοκύριακο δηλαδή πριν την Επέτειο της Εθνικής μας Παλιγγενεσίας. Διότι οι συμβολισμοί έχουν και την δική τους αξία».

Ο Μιχάλης Κατρίνης που διεκδίκησε επίσης πέρυσι την ηγεσία του κόμματος τόνισε μεταξύ άλλων πως «το ΠαΣοΚ πρέπει να συνδεθεί με το κοινωνικό αίτημα για πολιτική αλλαγή και απαλλαγή από τη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας». Παράλληλα σημείωσε πως είναι αυτονόητος της νίκης στις επόμενες εκλογές και ζήτησε «να γίνει αξιολόγηση της έως τώρα στρατηγικής και κατά πόσο αυτή έχει αποδώσει προς αυτή την κατεύθυνση». Ξεκαθάρισε επίσης πως για εκείνος «η αυτόνομη πορεία δεν σημαίνει απομόνωση ή περιχαράκωση» και πρότεινε να γίνει οργανωμένος διάλογος με κοινοβουλευτικά κόμματα και κοινωνικά κινήματα που βρίσκονται εγγύτερα, στη βάση του προγράμματος της παράταξης. Ενώ υπεραμύνθηκε του ανοίγματος του ΠΑΣΟΚ σε πολίτες και στελέχη, «χωρίς face control», με καθαρό στίγμα διεύρυνσης και επιστροφής του κόσμου στην παράταξη και ζήτησε συλλογικές αποφάσεις στο συνέδριο για ζητήματα στρατηγικής και μετεκλογικών συνεργασιών.

Βγαίνοντας όλα τα στελέχη έμειναν ικανοποιημένα από τις προτάσεις που ακούστηκαν και την υψηλής ποιότητας πολική συζήτηση που είχε προηγηθεί, χωρίς εντάσεις. Παράλληλα έγινε γνωστό πως μέχρι τις 15 Νοεμβρίου θα έχουν συνεδριάσει όλες οι επιτροπές της ΚΟΕΣ και θα έχει αποφασιστεί η ακριβής ημερομηνία του συνεδρίου.

Η διεύρυνση ήταν ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας της ΚΟΕΣ και σε αυτό στάθηκε και Παύλος Χρηστίδης. Ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ επεσήμανε πως «η διεύρυνση της παράταξης πρέπει να απευθύνεται πρωτίστως στους ανθρώπους που έχουν ανάγκες και νιώθουν εκτός των τειχών , όχι μόνο εκτός του ΠαΣοΚ ή της κεντροαριστεράς, αλλά εκτός της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής ζωής». Προς στο τέλος της τοποθέτησης του αναφέρθηκε και στην εσωστρέφεια που προκαλούν κάποιες δηλώσεις στελεχών «προσωπικά, με ενοχλεί όταν αναγκαζόμαστε να μιλάμε για εσωτερικές δηλώσεις και διαφωνίες, αντί να αξιοποιούμε τον χρόνο μας για να αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας.Από εδώ και πέρα, πρέπει να προχωρήσουμε δυνατά, συντονισμένα, με αυτοπεποίθηση. Να μην μένουμε στην άμυνα, γιατί με την άμυνα απλώς παίρνεις ισοπαλία. Χρειαζόμαστε επίθεση με τεκμηρίωση, ενότητα και αποφασιστικότητα».

Ο Κώστας Τσουκάλας που μίλησε και εκείνος προς το τέλος της σύσκεψης, ζήτησε να ανακτηθεί η ιδεολογική ηγεμονία για να νικήσει το ΠαΣοΚ την Νέα Δημοκρατία «να εκφράσουμε τον χώρο από την αριστερά έως το κέντρο , το κόσμο της εργασίας, τους αγρότες ,τους μικρομεσαίους τη νεολαία. Να δομήσουμε μια ισχυρή κοινωνική συμμαχία που θα καταστεί εκλογική και πολίτικη πλειοψηφία. Η κλιματική κρίση , οι γεωοικονομικοί διαγκωνισμοί , η ψηφιακή επανάσταση κατέδειξαν πως οι αγορές δεν αυτορρυθμίζονται. Αυτές οι εξελίξεις έχουν χαράξει νέες ενοποιητικές γραμμές στο κοινωνικό σώμα» ανέφερε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης