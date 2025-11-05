Ο Στέφανος Κασσελάκης ήταν καλεσμένος στην «Κοινωνία Ώρα Mega» και μεταξύ άλλων σχολίασε την επικράτηση του Μαμντάνι στις εκλογές της Νέας Υόρκης. Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας στάθηκε στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο 34χρονος και στο γεγονός ότι είναι ένα «καθαρό» πολιτικό πρόσωπο.

«Είναι μια πόλη με πληθυσμό μεγαλύτερο από ότι έχει ολόκληρη η Ελλάδα. Ο Δήμαρχος έχει να διαχειριστεί έναν προϋπολογισμό μεγαλύτερο από 100 δισ δολάρια. Ο ανταγωνιστής του για τη δημαρχεία βρωμάει σύστημα. Πέρα από τις καταγγελίες που υπάρχουν εις βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών, έχει ένα δείγμα γραφής είναι μέσα από τη διαπλοκή.

Αυτό που βλέπουμε είναι μια νέα τάση. Απέναντι στον λαϊκισμό της δεξιάς και τον συστημισμό του δήθεν προοδευτικού κατεστημένου και το λέω δήθεν επίτηδες. Στη Νέα Υόρκη έχουμε αρχίσει να βγάζουμε νέα πρόσωπα που έχουν ιδέες παρεμβατικές για την οικονομία. Χρησιμοποιώ πρώτο πληθυντικό γιατί είναι οι νέες γενιές που τους βγάζουμε» ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια στάθηκε στο πρόγραμμα που παρουσίασε ο Μαμντάνι σχολιάζοντας: «Το γεγονός ότι αναφέρθηκε στα ενοίκια και πώς πρέπει να υπάρχουν φραγμοί και να παγώσουν οι αυξήσεις, για τις μεταφορές ότι πρέπει να είναι δωρεάν στην πόλη. Ξέρετε αυτό μπορεί να ακούγεται σαν ένα μεγάλο κόστος, αλλά φέρνει κόσμο από το αυτοκίνητο στο μετρό και το λεωφορείο. Επιτρέπει να είναι πιο γρήγορη η μετάβαση. Η Νέα Υόρκη, όπως και η Ελλάδα, έχει ένα τεράστιο κόστος για τη διαβίωση του κόσμου. Δεν γίνεται να ζεις σε μια σύγχρονη δημοκρατία και να μην μπορείς να βγάλεις τον μήνα».