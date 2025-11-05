Το θέμα των τιμών ενέργειας τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά θίγουν με ερώτημά τους έντεκα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Στα τρία ερωτήματα που θέτουν προς τον Σταύρο Παπασταύρου ζητούν να ενημερωθούν για τις παρεμβάσεις της Κυβέρνησης στην αγορά ενέργειας για τη μείωση των τιμών ηλεκτρικού ρεύματος στις βιομηχανίες και στα νοικοκυριά.

Τα ερωτήματα που θέτουν στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ποια νομοθετικά μέτρα θα λάβει προκειμένου οι χαμηλές τιμές των ΑΠΕ να αποτυπώνονται στις λιανικές τιμές καταναλωτή του ηλεκτρικού ρεύματος; Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε το υψηλό κόστος ενέργειας να μη διαβρώνει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών βιομηχανικών επιχειρήσεων; Ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να επέλθουν στη λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε η τιμή χονδρικής πώλησης ηλεκτρικού να μη διαμορφώνεται με βάση την πάντοτε ακριβότερη Οριακή Τιμή, η οποία καθορίζεται σε τελική φάση από τις υψηλές τιμές των ορυκτών καυσίμων και όχι από τις ΑΠΕ;

Οι Βουλευτές που έθεσαν το ερώτημα

Βλάχος Γιώργος Καλογερόπουλος Δημήτρης Καράογλου Θεόδωρος Κατσανιώτης Ανδρέας Κόνσολας Μάνος Μπαρτζώκας Αναστάσιος Μπουκώρος Χρήστος Οικονόμου Γιάννης Στυλιανίδης Ευριπίδης Στύλιος Γιώργος Χρυσομάλλης Μίλτος

