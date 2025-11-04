Τη δυσαρέσκειά του για την κατάσταση που επικρατεί στη Θεσσαλία, δύο χρόνια μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel, εξέφρασε ο περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

«Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία των αντιπλημμυρικών έργων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση», δήλωσε ο κ. Κουρέτας μιλώντας στο ΒΗΜΑ.

Η Θεσσαλία αντέχει έναν Daniel 12 ωρών

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, η περιοχή αντέχει έναν Daniel 12 ωρών. «Μετά εξαρτάται από το που θα χτυπήσει. Δεν μπορεί να χτυπήσει σε όλη τη Θεσσαλία την ίδια στιγμή. Μπορεί η περιοχή να αντέξει και 20 ή 24 ώρες, με τα έργα που έχουμε κάνει εμείς. Τα αντιπλημμυρικά έργα υποδομής που έχει αναλάβει η κυβέρνηση, δεν έχουν προχωρήσει. Δεν έχει γίνει τίποτα», κατήγγειλε.

Όπως είπε ο κ. Κουρέτας, τα έργα αποκατάστασης που γίνονται στην περιοχή, είναι δύο επιπέδων. «Η άμεση αποκατάσταση που έγινε από εμάς (σ.σ. Περιφέρεια Θεσσαλίας) έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και υπάρχει και ένα μικρό κομμάτι που θα ξεκινήσει την άνοιξη του ’26 και θα ολοκληρωθεί στα τέλη του ’27. Αυτό αφορά την ενίσχυση των αναχωμάτων σε διάφορα σημεία στον Πηνειό και σε παραπόταμους του Πηνειού. Μέχρι στιγμής έχουμε γύρω στα 150 εκατ. ευρώ και θα χρειαστούν άλλα 100 εκατ. ευρώ. Τώρα αντέχει το σύστημα έναν Daniel 12 ωρών και όταν συμπληρωθεί με τα έργα που θα γίνουν μέχρι το καλοκαίρι του ’27 από εμάς, θα φθάσουμε σε μια ανθεκτικότητα που θα αγγίζει το 60% – 70%», επανέλαβε.

Δεν θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα πριν το ’30

Αναφερόμενος στα έργα υποδομής, είπε ότι «… το υπουργείο Υποδομών έχει υπογράψει με τέσσερις μεγάλες εταιρείες που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του ’25 και έχουν έναν ορίζοντα 48 μηνών για να ολοκληρωθούν. Τα αντιπλημμυρικά είναι 200 εκ. που αφορούν την ορεινή υδρονομία και τα τρία μεγάλα φράγματα σε Πύλη, Μουζάκι και Ενιπέα. Το επιπλέον κόστος είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Μας είχε πει ο πρωθυπουργός τον Αύγουστο του ’24 ότι σε έναν χρόνο θα υπήρχαν οι μελέτες. Ωστόσο, ακόμη δεν έχουμε τίποτα. Αυτά τα έργα για να ξεκινήσουν χρειάζονται μελέτες, μεγάλες θερμοκρασίες, κλπ. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν ολοκληρωθεί πριν το 2030. Ούτε για αστείο. Σε ότι αφορά την οδική υδρονομία, δεν έχει συμβασιοποιηθεί. Έχουν τελειώσει οι προμελέτες, θα βγουν τώρα οι ανάδοχοι οι οποίοι απ΄ ότι γνωρίζω θα μπουν να δουλέψουν Μάρτη με Απρίλη του ’26. Επειδή είναι μικρά έργα, τα περισσότερα Φθινόπωρο του ’27 θα έχουν ολοκληρωθεί».

Για τον Αχελώο

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας αναφέρθηκε επίσης στην επικείμενη εκδίκαση της προσφυγής που υποβλήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, φορείς της Αιτωλοακαρνανίας και τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις για την ακύρωση του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠ) του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας. Η υπόθεση αναμένεται να συζητηθεί στις 3 Δεκεμβρίου.

Χωρίς νερό δεν υπάρχει μέλλον για τη Θεσσαλία

Συγκεκριμένα, ζητεί να αρχίσει συντεταγμένα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σταδιακή εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας, καθώς και το αντίστοιχο της Στερεάς Ελλάδος (ΛΑΠ Αχελώου), ειδικά για το ορεινό τμήμα των Αγράφων το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, εκεί όπου έχουν επί δεκαπέντε χρόνια εγκαταλειφθεί τα ημιτελή έργα Αχελώου. «Γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή και χωρίς αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη Θεσσαλία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Για όλους αυτούς τους λόγους καλούμε την κυβέρνησή να ενεργοποιηθεί άμεσα στην επανεκκίνηση των έργων Αχελώου», τόνισε.

Ο κ. Κουρέτας έχοντας στο πλευρό του τον καθηγητή στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γιώργο Μπάλια και τον σύμβουλό του σε θέματα Υδάτων Κώστα Γκούμα, μίλησε για τις φετινές, ιδιαίτερα δυσμενείς, συνθήκες λειψυδρίας που αντιμετώπισε ο θεσσαλικός κάμπος και τις σημαντικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις που θα προκύψουν από τη μη εφαρμογή του ΣΔΛΑΠ Θεσσαλίας. «Η εγκατάλειψη των αρδευόμενων εκτάσεων θα επιφέρει σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 25%, κάτι που σήμερα, από κοινού με τους υδατικούς κινδύνους, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την παραμονή αυτών των ανθρώπων στον τόπο τους και για την συνέχιση του αγροτικού επαγγέλματος», όπως υπογράμμισε ο κ. Κουρέτας.

Ο περιφερειάρχης ζήτησε παρόμοια αντιμετώπιση για τη Θεσσαλία με αυτή που παρουσιάστηκε πριν λίγες ημέρες για την ΕΥΔΑΠ και την Αττική, δηλαδή πλήρη σχεδιασμό, δέσμευση – εκ μέρους της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού – για το χρονοδιάγραμμα, τους οικονομικούς πόρους και τους φορείς που θα υλοποιήσουν τα έργα.

Άλυτο το υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα, παρά τις μεγάλες οικονομικές, τεχνολογικές αλλά και κοινωνικές αλλαγές που υπήρξαν στη χώρα μας, το πρόβλημα υδατικής ασφάλειας της Θεσσαλίας παραμένει άλυτο. Οι κίνδυνοι από επαναλαμβανόμενες πλημμύρες στην λεκάνη απορροής Πηνειού γίνονται μεγαλύτεροι, το πρόβλημα ασφάλειας της Θεσσαλίας από τα φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας παραμένει, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες μεγεθύνεται η οικολογική καταστροφή που συντελείται στα υδάτινα οικοσυστήματα. «Είμαι πλέον πεπεισμένος και το δηλώνω σε κάθε ευκαιρία, ότι χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή και χωρίς αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη Θεσσαλία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα», είπε. Η γενεσιουργός αιτία ήταν και παραμένει η επί δεκαετίες ακραία αναντιστοιχία ανάμεσα στη ζήτηση νερού (κυρίως για τις αρδεύσεις) και στην περιορισμένη προσφορά αποθεμάτων νερού στην Θεσσαλία. Επίσης η “ληστρική” εκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων με υπεραντλήσεις από περίπου 33.000 γεωτρήσεις, οδηγούν με βεβαιότητα την περιοχή στην ερημοποίηση», σημείωσε ο περιφερειάρχης.

Κίνδυνος ερήμωσης της υπαίθρου

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε και στη βίαιη αναδιάρθρωση καλλιεργειών που επιχειρείται στη Θεσσαλία. Όπως είπε, «τα τελευταία χρόνια, όσο δεν αντιμετωπίζεται το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, μειώνονται δραματικά οι αρδευόμενες εκτάσεις της Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδημα του μεγαλύτερου και παραγωγικότερου κάμπου της χώρας. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, να επανέρχεται η συζήτηση σχετικά με το είδος καλλιεργειών, στον θεσσαλικό κάμπο. Η σημερινή παραγωγική γεωργία βρίσκεται σε κίνδυνο κατάρρευσης από έλλειψη αρδευτικού νερού. Οι ξηρικές καλλιέργειες με μέσο κύκλο εργασιών 60 – 100 ευρώ ανά στρέμμα υστερούν σημαντικά έναντι. των αρδευόμενων με 500 ευρώ ανά στρέμμα. Εάν δεν επιτευχθεί η κάλυψη του υδατικού, τότε μοιραία θα μειωθούν οι αρδευόμενες καλλιέργειες κατά 1.000.000 στρέμματα. Και τα διλήμματα πληθαίνουν δεδομένου ότι μια πιθανή άμεση μείωση των αρδευόμενων καλλιεργειών υπέρ των ξηρικών θα επιφέρει ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 300 – 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος κατά 25%, κάτι που σήμερα, από κοινού με τους υδατικούς κινδύνους, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την παραμονή αυτών των ανθρώπων στον τόπο τους και για την συνέχιση του αγροτικού επαγγέλματος».